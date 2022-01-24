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Песков назвал высказывания Кадырова в адрес члена СПЧ его личным мнением

Политика
Песков назвал высказывания Кадырова в адрес члена СПЧ его личным мнением
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 января. Член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин имеет право обратиться в суд, если получит прямые угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кадыров выражает только личное мнение, а не позицию федерального центра. Жесткость заявлений политика можно объяснить печальным опытом Чечни по борьбе с терроризмом, добавил Песков.

Недавно глава республики написал, что Игорь Каляпин является для него террористом. Позже глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Кадырова оставаться в правовом поле и основываться на доказательной базе, предъявляя серьезные обвинения.

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песков кадыров спч каляпин
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