Песков назвал высказывания Кадырова в адрес члена СПЧ его личным мнением

Москва, 24 января. Член Совета по правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин имеет право обратиться в суд, если получит прямые угрозы от главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что Кадыров выражает только личное мнение, а не позицию федерального центра. Жесткость заявлений политика можно объяснить печальным опытом Чечни по борьбе с терроризмом, добавил Песков.

Недавно глава республики написал, что Игорь Каляпин является для него террористом. Позже глава СПЧ Валерий Фадеев призвал Кадырова оставаться в правовом поле и основываться на доказательной базе, предъявляя серьезные обвинения.