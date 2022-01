США и Великобритания увеличили военную и информационную поддержку Украины

В Донбассе продолжает расти количество нарушений, а ВСУ развертывают систему артиллерийской разведки и тренируют ракетные и артиллерийские подразделения, явно готовясь к обороне. На этом фоне Великобритания и США активизировали военную и информационную поддержку Украине. Во внешней политике продолжается переговорный процесс, который пока еще имеет шансы закончиться положительно.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю количество обстрелов в Донбассе продолжило свое движение вверх, увеличившись практически в 1,5 раза (1086 обстрелов против 814). На этом фоне командование украинской группировки на юго-востоке 21 января провело проверку боеготовности подчиненных артиллерийских и ракетных подразделений. В частности, были отработаны выход подразделений 300-мм РСЗО «Ураган» на огневые позиции и условное нанесение удара.

На северном фронте стабильно-сложная ситуация сохраняется в прилегающих к городам Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасная (66 км западнее Луганска) районах, расположенных напротив позиций 24-ой механизированной бригады, а также в поселке Донецкий (47 км северо-западнее Луганска) – в зоне ответственности 57-й мотопехотной бригады.

На центральном участке фронта сложная обстановка оставалась в пригородах Донецка и Горловки. Периодически отмечаются взаимные обстрелы севернее Дебальцево, где позиции занимает 30-я механизированная бригада ВСУ. В полосе ответственности последней 22 января украинской стороной был взят в плен военнослужащий НМ ЛНР, который успел передать сигнал о подозрительной активности в лесополосе неподалеку от его позиции. В данный район периодически заходят группы отдельного центра специальных операций «Запад» ССО Украины (бывший 8-й полк СпН), которые как правило ведут разведывательно-поисковые и засадные действия вдоль передка. Так что захват защитника Донбасса, который решил проверить непонятную активность, вполне могло быть делом их рук.

На неделе восточные районы Украины посетила делегация Комитета по иностранным делам парламента Великобритании. Помимо брифинга о ситуации вокруг Украины, где командование ВСУ конечно же рассказало об «агрессивных устремлениях России», британских парламентариев сводили в район Авдеевки (8 км севернее Донецка), где показали разрушенную инфраструктуру города. Хотя парламентарии скорее всего прибыли для проверки распределения отправленной помощи в виде противотанковых комплексов NLAW, Киев решил использовать их визит в совей информационной кампании и лоббировании увеличения военной помощи.

На южном участке сложная ситуация остается в районе поселка Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 53-я механизированная бригада, а также на самом юге — у ее соседа 36-й бригады морской пехоты.

В полосе первой, 19 января ОБСЕ осуществило проверку информации о занятии школы в населенном пункте Новогнатовка (35 км юго-западнее Донецка) непонятными вооруженными людьми. В ходе облета местности БПЛА признаков занятия школы зафиксировано не было, а само учебное заведение по оценке наблюдателей было закрыто. В ходе этого же полета довольно интересные вещи были обнаружены в расположенной относительно недалеко Старогнатовке (48 км юго-западнее Донецка). Вблизи этого населенного пункта выявили станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, поставленную в рамках военно-технической помощи из США, и, по всей видимости, принадлежавшую 53-й механизированной бригаде. Данная РЛС способна одновременно обнаруживать до 10 стреляющих орудий, минометов и ракетных установок на дальность до 24 км.

Кроме того, станция эта находится в единой системе своевременной передачи данных, для чего рядом с ней развернута радиорелейная станция.

В самом населенном пункте наблюдатели обнаружили КШМ Р-142 для связи тактического звена и несколько БРДМ-2, что говорит о наличии здесь командного пункта 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар», входящего в состав 53-й механизированной бригады.

Самый южный участок фронта для посещения избрала делегация под руководством директора департамента европейской безопасности МИД Швеции Йохана Фриссела. Побывали они в городе Мариуполь, где заместитель командующего Объединенными силами бригадный генерал Анатолий Шевченко рассказал украинскую версию событий на линии соприкосновения, а также акватории Азовского моря. Примечателен данный визит в первую очередь в связи ведущейся кампанией по принятию в состав НАТО Швеции и Финляндии. Ведь строится она в первую очередь на голословных обвинениях России в «агрессивных планах», а в ходе таких поездок Киев старается развить данный тезис по полной. По итогам же визита директор департамента МИД Швеции составит докладную записку, которая уже ляжет на стол высоким должностным лицам шведского правительства.

Информационная кампания против России

На фоне муссирования слухов о якобы подготовке России к «наступлению на Украину», на юго-восток зачастили различные журналисты иностранных агентств. Всего в течение недели таких появилось не менее четырех.

Первую половину недели, 17-19 января на центральном участке фронта в Опытное (4 км севернее Донецка), Авдеевке (8 км севернее Донецка) и Нью-Йорке (8 км западнее Горловки) работал журналист Кристофер Миллер. По итогам им была написана статья с громким заголовком «Ад пуст. Все дьяволы здесь: депеша из окопов в Украине» для американского интернет-медиа BuzzFeed. Несомненно, что в тексте рассказывается о постоянных нарушениях со стороны ДНР и ЛНР, а также «тяжелой» доле украинских бойцов.

???????? NEW: I spent this week on the Ukrainian front in Avdiivka, Opytne, & Niu-York, embedded with Ukraine's next generation of soldiers as Russia threatens a new invasion. Read my dispatch for @BuzzFeedNews. ???? by @Kiehart; reporting also by @InnaVarenytsia. https://t.co/R4NYs2NuWe — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 20, 2022

Необходимо отметить, что само издание BuzzFeed в США считается ненадежным источником информации.

Активно ведет себя и турецкий ТRT World, от которого на юго-востоке Украины работает журналистка Сара Ферт. В течение недели она отсняла ряд сюжетов в Авдеевке и Мариуполе, попутно беря интервью у местных жителей и военнослужащих.

#Ukraine’s soldiers are preparing for an escalated conflict with #Russia.



We bring you this @trtworld Exclusive Report from the #Donbas frontlines.pic.twitter.com/7ucJZKDzAX — Sara Firth (@Sara__Firth) January 18, 2022

Конечно же там много рассказов о «постоянных агрессивных действиях со стороны России и военных НМ ДНР и ЛНР», опустевших и разрушенных из-за войны населенных пунктах, а также надеждах на будущий мир.

Примечательна фигура и самой журналистки турецкого телеканала Сары Ферт, ведь до 2014 года она работала на британское отделение новостного канала Russia Today. Подала в отставку она якобы в знак несогласия с освещением телеканалом трагедии с малазийским «боингом». Работа же сейчас на турецкий TRT наводит на мысль, что курируется и ведется он не без помощи Лондона.

After a week of intense diplomacy world leaders involved are hoping & pushing for a diplomatic path out of the #Russia escalation on #Ukraine’s borders but preparing for the worst.



Our @trtworld latest from Eastern #Ukraine. pic.twitter.com/bj316yjVvd — Sara Firth (@Sara__Firth) January 22, 2022

Побывал на линии фронта в районе Авдеевки и шведский журналист Маттиас Карлссон. Итогом стала статься в New Lines (США), выпущенная в содружестве со шведским изданием Expressen.

Первое — создано по инициативе Института стратегии и политики New Lines в октябре 2020 года и ранее освещала в основном события на Ближнем Востоке. Институт занимается подготовкой аналитических статей в интересах помощи в ведении внешней политики США. Издание Expressen принадлежит одной из самых влиятельных семей в Швеции — Бонье, что наводит на мысль о заказном характере данной статьи. По всей видимости заказана она шведами для увеличения вовлечения Вашингтона в помощь Украине.

В завершении недели линию фронта посетил журналист британской The Times Энтони Ллойд, которого сопроводил сам командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Итогом стала публикация с весьма грозным названием «Украинцы готовы растерзать русских голыми руками». Является она цитатой того самого генерала Павлюка, который также заявил, что «ярость станет лучшей защитой».

Получается, что на лицо наращивание активной информационной кампании, целью которой по всей видимости — сподвигнуть страны Запада к увеличению практической поддержки, что явно не пойдет на пользу стабилизации ситуации.

Внутренняя политика

На этой неделе продолжился процесс вокруг экс-президента Украины Петра Порошенко. 19 января в Печерском районном суде города Киева прошло очередное заседание, где избиралась мера пресечения.

Читайте также: Порошенко при поддержке Запада создает предпосылки политического кризиса на Украине

К началу мероприятия партии Порошенко «Европейская солидарность» удалось мобилизовать около 3500 сторонников, охрану которых обеспечивали 500 сотрудников МВД Украины. В итоге суд вынес решение, согласно которому, Порошенко обязан не отлучаться из Киевской области и сдать на хранение паспорта для выезда за границу. Мера будет действовать до 19 марта. В ответ на решение бывший президент заявил, что в ближайшее время у него запланировано по меньшей мере три визита за рубеж, и запрет покидать Киев препятствует его политической деятельности, а адвокаты Порошенко намерены оспаривать постановление.

Тем самым, противостояние хоть и не затушено до конца, но переведено в долгосрочную плоскость, ведь экс-президент продолжит свою деятельность по дискредитации действующего президента Владимира Зеленского и его окружения.

Поставки вооружений и военная поддержка

Отметилась эта неделя и всплеском помощи украинскому руководству со стороны Великобритании и США. Первой 17-19 января был организован «воздушный мост» на Украину и совершено восемь рейсов.

Только за три дня с 17 по 19 января Великобритания поставила Украине свыше 2000 ПТРК NLAW. В Киев также прибыли британские инструкторы из состава элитного подразделения рейнджеров.



"Воздушный мост" практически без остановки обеспечивали несколько военно-транспортных самолётов pic.twitter.com/sLRO4S8EYm — ???????? Давай_попьём_чаю... ???????? (@karandash74bis) January 21, 2022

Доставили британцы не более 2000 одноразовых противотанковых управляемых комплексов NLAW с дальностью стрельбы до 600 метров. Так как дальность не высокая, они могут быть поставлены на вооружение бригад территориальной обороны, формирование которых активных ходом продолжает командование ВСУ. Также скорее всего поставят их на вооружение частей ССО. Для обучения украинских военных на Украину прибыло около 30 военнослужащих из недавно сформированного полка рейнджеров бригады ССО. Расходы скорее всего будут включены в предоставленный в прошлом году британским правительством кредит на улучшение оборонных возможностей ВСУ.

Великобритания передала Украине первые противотанковые ракетные комплексы NLAW.



Они являются лучшими в мире для боя в городских условиях. Это вооружение своего рода "Javelin" для коротких дистанций.



God Save The Queen! pic.twitter.com/KTF5yhclcN — 10 апреля (@buch10_04) January 18, 2022

Сама же поставка вооружения вполне отвечает современной стратегии ВС Великобритании Defense in competetive age, которая, как показал прошлым летом эсминец Defender в Черном море, подразумевает максимальное провоцирование вероятного противника на агрессию. Именно поэтому, повысив ставки, в ближайшее время глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес отправится в Москву для встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Более того, появилась информация о подготовке на февраль визита в Россию министра иностранных дел Великобритании Лизы Трасс.

Не отставали от Британии и США. Для определения потребностей украинских военных и объемов будущей помощи штаб командования СВ Украины 18 января посетила делегация Аппарата военных атташе по вопросам обороны при Посольстве США во главе с военным атташе полковником Брендоном Пресли.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

На следующий день, 19 января, делегация военных атташе США посетила Воздушное командование «Юг» украинских Воздушных сил со штабом в городе Одесса. Отвечает оно за прикрытие южной границы Украины. Цели были все те же — узнать потребности украинской ПВО, а также скорее всего урегулировать вопросы обмена данными о воздушной обстановке в общей системе ПВО/ПРО НАТО.

facebook.com / @GeneralStaff.ua

Организован со стороны Вашингтона и свой «воздушный мост» по которому уже совершено два рейса. На данный момент помимо боеприпасов (скорее всего калибра 5,56-мм) поставлено также 96 ракет «Джавелин» и не менее 100 гранатометов M141 Bunker Defeat.

The first shipment of assistance recently directed by President Biden to Ukraine arrived in Ukraine tonight. This shipment includes close to

200,000 pounds of lethal aid, including ammunition for the front line defenders of Ukraine. [1/2] pic.twitter.com/YeYanK0Px6 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 22, 2022

Последний может использоваться против легкобронированной техники, однако основное его предназначение — поражение укреплений, кирпичных укрытий и бетонных сооружений. Это опять же делает M141 Bunker Defeat довольно востребованным при ведении диверсионных действий и боев в городских условиях. Ведь он подойдет для разрушения мостов и зданий, уничтожения электростанций, складов.

Среди поставленного США на Украину оружия отмечается M141 Bunker Defeat Munuitions. Это 83-мм реактивные снаряды предназначенные для поражения бункеров, блиндажей и различных неподвижных позиций противника@akutin_dpr_ru pic.twitter.com/7EfcFEfU7h — Алексей Акутин (@akutin_dpr_ru) January 24, 2022

Получается, что все поставки вооружений на Украину не направлены на увеличение наступательных возможностей ее вооруженных сил, а призваны в первую очередь увеличить возможности по ведению партизанской войны и диверсионным действиям.

Большие переговоры и Украина

В рамках европейского турне глава государственного департамента США Энтони Блинкен 19 января посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским.

I updated Ukrainian President @ZelenskyyUA today on our engagements with Russia last week and stressed there will be nothing about Ukraine, without Ukraine. I applaud Ukraine’s commitment to a peaceful resolution and urge Russia to pursue diplomacy as the only way forward. pic.twitter.com/A0cNX7k23m — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 19, 2022

Согласно официальному заявлению, Блинкен прибыл для информирования украинского руководства по достигнутым в ходе переговоров с Россией договоренностям. Также скорее всего Вашингтон привез и необходимые для выполнения Киевом условия.

Учитывая прошедшие затем переговоры главы госдепартамента США с министрами иностранных дел Франции и Германии — странами-участниками «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Украине, то скорее всего в ходе всей поездки обсуждались меры по решению украинского кризиса.

Had a productive meeting today with @JY_LeDrian, @ABaerbock, and @JamesCleverly on our joint efforts to deter further Russian aggression against Ukraine. We are firm in our commitment to impose massive consequences and severe costs on Russia if it chooses conflict over diplomacy. pic.twitter.com/UTPJtDYAF9 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 20, 2022

Финальным же этапом стала встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, где, судя по всему, произошло обсуждение и обмен выработанными мерами.

На следующий день после данной встречи, 22 января, президент США Джо Байден переговорил со своей командой по национальной безопасности, включая советника по национальной безопасности Джейка Салливана и советника Стива Риккетти. Основной темой стало, видимо, обсуждение полученных из Москвы условий и выработка последующей линии поведения.

Положительным моментом движения к разрешению кризиса стало анонсированное на 26 января заседание дипломатов стран-участников «нормандского формата» (Россия, Германия, Франция, Украина). Отрицательным — сообщения о сокращении дипломатической миссии США на Украине.

