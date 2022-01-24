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Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину по Украине

Политика
Песков прокомментировал публикацию Bloomberg о «просьбе» Си Цзиньпина к Путину по Украине
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 24 января. Публикации о «просьбе» председателя КНР Си Цзиньпина «не нападать на Украину» являются фейками. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также прокомментировал заявление Британии о том, что Россия якобы намерена установить на Украине «марионеточный режим». По словам Пескова, эта информация также не соответствует действительности.

Журналисты Bloomberg до этого обнародовали статью, в которой говорилось, что Си Цзиньпин якобы призвал президента РФ Владимира Путина «не нападать на Украину» во время проведения Олимпиады. В МИД КНР отметили, что этот материал является абсолютной ложью.

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