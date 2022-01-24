Лондон, 24 января. МИД Великобритании занимается генерацией поводов для обвинений в отношении России. Такого мнения придерживается обозреватель РИА «Новости», историк и украинский политолог Владимир Корнилов.

В ночь на 23 января Министерство иностранных дел Великобритании опубликовало информацию о бывшем депутате Верховной рады Украины Евгении Мураеве. Британский МИД присвоил ему титул следующего «пророссийского лидера» украинского государства. Тем не менее на политика уже в течение нескольких лет действуют российские санкции, отмечает РИА Новости.

Материал распространился среди крупных британских СМИ. После интервью Мураева Independent и угрозы судебным иском в отношении Лондона журналисты быстро опровергли ранее опубликованную ими информацию.

По мнению Корнилова, заявление МИД Великобритании можно назвать «Письмом Зиновьева − 2022», а распространение подобного скандального фейка является лишь ничтожным поводом для нападок в сторону России. Политологу удалось раскрыть неудобную правду о «российском заговоре» на Украине.

«Попросту говоря, Правительство Британии откровенно село в лужу со своим «Письмом Зиновьева — 2022». Можно долго спорить о целях, которые преследуют авторы нового фейка. Похоже, им не остается другого выбора, кроме как генерировать на постоянной основе один за другим повод для обвинений против России», − делает вывод Корнилов.

Ранее украинский политик Евгений Мураев высказал предположение, что подобную клевету можно связать с желанием закрыть независимый телеканал Украины. Речь шла о телеканале «Наш».