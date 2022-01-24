Телеведущая Стриж призвала Корчевникова не относиться к женитьбе слишком серьезно

Москва, 24 января. Актриса, телеведущая и диджей Ксения Стриж обратилась с советом к коллеге Борису Корчевникову, который ни разу не был женат. Она считает, что телеведущий слишком серьезно подходит к брачному вопросу.

Стриж стала гостьей Корчевникова в его программе «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1». Диджей объяснила в эфире шоу, почему 39-летний журналист никак не женится.

«Не надо к этому всему в этой жизни так серьезно относиться», — призвала коллегу телеведущая.

По словам актрисы, Корчевников до сих пор не женат как раз из-за такого подхода к браку. Стриж предупредила телеведущего, что в итоге он никому не будет нужен, когда состарится, однако этого можно избежать.

«Хотя бы тренировочный раз надо жениться», — посоветовала диджей.

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Актриса Яна Поплавская, которая тоже присутствовала в студии, посчитала эту рекомендацию неудачной. Артистка подчеркнула, что в свое время вышла замуж и задержалась в этом браке на 25 лет, передает Teleprogramma.pro.

Хотя Борис Корчевников ни разу не был женат, он неоднократно говорил о желании создать семью. Более того, телеведущий заявлял о симпатии к некоторым представительницам противоположного пола. Например, он выражал восхищение красотой внучки актрисы Светланы Немоляевой.