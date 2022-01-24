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Снегопад стал причиной остановки всех рейсов в аэропорту Стамбула

Общество
Снегопад стал причиной остановки всех рейсов в аэропорту Стамбула
pixabay.com  /  xmn1335

Стамбул, 24 января. Сильный снегопад парализовал работу аэропорта крупнейшего города Турции Стамбула. Все рейсы остановлены.

Сложные метеорологические условия ставят в затруднительное положение многих жителей республики, которые решили отправиться в путешествие или вернуться домой. Главный транспортный хаб Турции Стамбул начал массового отменять рейсы сразу в двух главных воздушных гаванях. А именно — в новом «Аэропорту Стамбула», который расположен в европейской части мегаполиса и в аэродроме им. Сабихи Гекчен на азиатском берегу Босфора.

Аналогичная ситуация произошла в международном аэропорту Краснодара. Он был закрыт 22 января в связи с сильным снегопадом.

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