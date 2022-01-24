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Политолог Манукян предложил версию появления слуха о замене Зеленского на экс-депутата Рады Мураева
Политика
Политолог Манукян предложил версию появления слуха о замене Зеленского на экс-депутата Рады Мураева
wikipedia.org  /  tov_sergeant / CC0

Политолог Вадим Манукян прокомментировал слухи, что экс-депутата Рады Евгения Мураева Москва якобы готовит на роль «пророссийского лидера в Киеве».

Ранее британский МИД опубликовал заявление, что РФ якобы планирует привести к власти в Киеве «пророссийского лидера». Среди возможных «претендентов» на эту роль фигурировал в том числе бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев. В российском МИД утверждения британских коллег назвали «чушью» и подготовкой к серьезной провокации, а сам Мураев рассказал, что после заявления Форин-офиса подвергся сотням угроз в соцсетях.

«Все это, конечно, выдумка, но это опасная ситуация, вызывающая раскол, — заявил Мураев в интервью британской Independent. — Лично для меня эти обвинения имели следствием сотни угроз в социальных сетях в мой адрес и в отношении моей семьи».

Экс-депутат Рады отметил, что МИД Великобритании, скорее всего, использовал для своего вброса дезинформацию, полученную из Киева.

Политолог Манукян предложил версию появления слуха о замене Зеленского на экс-депутата Рады Мураева
Федеральное агентство новостей /

Политолог, журналист, блогер Вадим Манукян, который давно заочно знаком с Евгением Мураевым, поделился своей версией происхождения опасного слуха. Манукян считает, что за вбросом о Мураеве стоит Офис президента Украины Владимира Зеленского. Обращаем внимание: Манукян ссылается на информацию, полученную от его источника, других подтверждений у ФАН нет. Поэтому данное мнение может рассматриваться только как одна из версий.

«Мне рассуждать о Евгении Мураеве довольно легко, — отметил Манукян в беседе с ФАН. — Я не знаком с ним лично, но мы время от времени переписываемся через электронные средства связи. А 2,5 года назад я общался с ним сразу после его выхода из СБУ, его там допрашивали в качестве свидетеля. Мы тогда сделали с ним большое интервью. Евгений, на мой взгляд, — вполне толковый и перспективный молодой политик, но именно это как раз и может пугать Зеленского. Его офис и СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины. — Прим. ФАН ) сейчас активно выпихивают из публичной политики любого, кто может «затмить» команду Зеленского на выборах. А у Евгения целый телеканал («НАШ»), да еще и популярный.

Думаю, эту «белиберду» про Мураева именно офис Зеленского и придумал, потом перекинул западным спецслужбам. По информации моего источника, у них там в Правительстве Украины в одном из кабинетов сидит представитель ЦРУ. Так что Зеленскому и его команде, как говорится, далеко «ходить на доклад» не приходится. Но по сути все эти «сливы» западных спецслужб — это обычная провокация, как и «эвакуация» из Киева американских дипломатов».

В последние недели в западных СМИ активно муссируются слухи о якобы подготовке Россией «атаки» на Украину. Москва не раз опровергала эти вбросы, подчеркивая, что цель таких заявлений — оправдать наращивание сил НАТО у российских границ.

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украина зеленский манукян мураев
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