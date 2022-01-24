США обвиняют Россию в отзыве дипломатов из Киева, но при этом сами эвакуируют свое посольство

Тема «угрозы военного вторжения России на Украину» упорно не исчезает из публичной западной повестки. Правда, выглядит она в последние дни все более сюрреалистично. Поскольку США с каждым днем все сильнее обеспокоены такой вероятностью, а вот Россия все так же упорно не желает никуда «вторгаться».

Как сообщило 24 января американское издание The Washington Post:

«Госдеп приказал семьям дипломатов покинуть посольство США на Украине, сославшись на «угрозу военных действий России».

Издание при этом цитирует официальное сообщение Госдепартамента США, в котором говорится:

«Условия безопасности, особенно вдоль границ и на востоке Украины, непредсказуемы и могут резко ухудшиться».

Правда, в WP отмечают, что американские чиновники говорят о том, что «окончательные намерения Москвы» им неизвестны. Но тем не менее на всякий случай Госдепартамент дал именно такую рекомендацию и своим дипломатам, и тем обычным гражданам США, которые в этот момент находятся на территории Украины.

Нюанс здесь, к слову, в том, что, по данным российской стороны, речи ни о каком «приказе» со стороны Вашингтона не идет. В частности, на брифинге с прессой представителями Госдепа была озвучена следующая позиция:

«Госдепартамент разрешил добровольный отъезд госслужащим США, выполняющим задачи, которые не относятся к чрезвычайным. В то же время Госдепартамент предписал уехать членам семей госслужащих США в американском посольстве в Киеве».

Аналогичные меры, к слову, приняли дипломаты из Великобритании. Как говорится в сообщении на официальном аккаунте Форин-офиса в Twitter:

«Некоторых сотрудников посольства и членов их семей отзывают из Киева в ответ на растущую угрозу со стороны России. Посольство Великобритании остается открытым и будет продолжать выполнять важную работу».

И если присмотреться, все это не похоже на некие реальные политические шаги при реальной угрозе, а, скорее, на этакую демонстрацию того, что «опасность существует». И к ней очень внимательно относятся, но так, чтобы работа дипломатических представительств на Украине не прекращалась ни на секунду.

Характерен тут еще и вот какой момент. Буквально на днях издание The New York Times со ссылкой на некоего «высокопоставленного источника из Службы безопасности Украины», который, естественно, пожелал остаться неназванным, сообщило о том, что Россия тайно и спешно планирует эвакуацию своего посольства из Киева.

Правда, и здесь «источник из СБУ» заявил:

«У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января».

Но эту «эвакуацию», естественно, ни разу не тайную и не спешную, вполне логично прокомментировала спецпредставитель МИД РФ Мария Захарова, которая, отвечая на вопрос о причинах отъезда из Киева семей российских дипломатических сотрудников, пояснила:

«Посольство работает в штатном режиме. Действительно, перед Новым годом уехали родственники дипломатов, семьи, некоторые остались, некоторые — уехали. Во-первых, так вообще бывает обычно перед Новым годом, во-вторых, вообще-то, обстановочка там в отношении нашего РЗУ (российского загранучрежденияю — Прим. ФАН) накалялась не первый год, мы об этом говорили буквально каждый месяц».

То есть причины этого отъезда вполне прозаические. И более того — подобные ситуации происходят регулярно, даже не потому, что на Украине отношение к России год от года все хуже, а потому, что Новый год и Рождество — это ежегодные праздники, которые, естественно, российским дипломатам, как и всем нормальным людям, хочется отпраздновать в спокойной и благожелательной обстановке.

ФБА «Экономика сегодня» /

Говоря о решении Госдепартамента США, Захарова отметила:

«Предупреждение своим гражданам, ну и, наверное, не своим, а всем, относительно того, что на Украину ездить опасно, опубликовали еще, мне кажется, недели две назад, дней десять назад... Это вопрос к американской стороне — как они выстраивают свою информационную повестку».

В переводе с дипломатического на русский это означает примерно следующее: мы не знаем, что им там мерещится и чего они так нервничают — спросите у них самих.

Здесь, конечно, можно задаться вопросом о том, не готовят ли что-то на Украине наши «западные партнеры»? Поскольку информация о возможной подготовке теми же Штатами провокаций в районе Донбасса была озвучена еще в прошлом году министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Глава российского оборонного ведомства тогда говорил о 120 американских «инструкторах» из частных военных компаний, которые на тот момент находились в непосредственной близости от «народных республик». А сейчас все тот же NYT сообщает уже про 200 специалистов подобного рода на территории этой страны. И такой рост цифр, конечно, настораживает.

Как и военные поставки на Украину на сумму в 600 млн долларов, о которых на недавнем брифинге заявил президент США Джо Байден. Равно как не успокаивает и официальное сообщение Североатлантического альянса об увеличении военного контингента в странах Восточной Европы, то есть практически на границах с РФ и Украиной.

Однако во всей этой истории есть еще один весьма крупный и значимый «игрок», который не разделяет опасений США. И это Евросоюз.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя активность Вашингтона в контексте отъезда американских дипломатических сотрудников из Киева, подчеркнул:

«Мы не собираемся делать что-то подобное, поскольку не видим для этого особых причин. Не стоит драматизировать ситуацию, пока идет переговорный процесс [России и стран НАТО]».

Федеральное агентство новостей /

Есть мнение, что даже если бы в США действительно готовили какую-то провокацию, то постарались бы заранее предупредить своих европейских партнеров, поскольку Штаты заинтересованы в возобновлении полноценных союзнических отношений с Европой. Это один из векторов внешнеполитического курса, провозглашенного администрацией Байдена в пику «изоляционистской позиции» Трампа. И потому Вашингтон совершенно не заинтересован в том, чтобы любые кризисные события на Украине стали неожиданностью для европейских партнеров. Которые, судя по словам Борреля, уже и сами устали от постоянной напряженности на Украине.

И по этой причине версия о том, что в этом случае мы видим просто очередной шаг в деле раздувания паники и своеобразные «показательные выступления», которые не несут за собой никаких реальных провокационных действий, кажется весьма убедительной.

В любом случае, стоит помнить, что Россия категорически не собирается «на войну» с Украиной. О чем наши самые высокопоставленные официальные лица заявляли уже много раз. Что, к сожалению, не отменяет того факта, что ряд представителей западного политического сообщества нас в эту войну всеми силами старается втянуть. К счастью, пока безуспешно.

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