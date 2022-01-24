Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»

Москва, 24 января. Тизер заключительного сезона сериала «Чикатило», главную роль в котором сыграл Дмитрий Нагиев, опубликовали в Сети. Ролик содержит довольно жесткие кадры с телами и кровью.

Первый тизер финального сезона сериала, снятого Сариком Андреасяном, показал онлайн-кинотеатр Okko. Именно на этой платформе и состоится премьера новых серий проекта, повествующего о самом известном серийном убийце Советского Союза. В сериале покажут ход расследования преступлений маньяка, который вел двойную жизнь.

В заключительном сезоне «Чикатило» к актерскому составу присоединился Виталий Кищенко, известный по сериалам «Метод» и «Чики». Премьера новых эпизодов состоится в марте.

Ранее актриса Алина Мещерякова, которая снималась в «Чикатило», подверглась нападению у собственного дома. Ей удалось спастись от насильника, ударив его каблуком.