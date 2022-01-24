Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»

Москва, 24 января. Актриса Анна Хилькевич сообщила, что у нее был жесткий конфликт с коллегой Светлана Пермяковой на шоу «Звезды в Африке». Звезда «Интернов» часто голосовала против «студентки» из «Универа», считая ее опасной.

Хилькевич отметила, что изначально она была в восторге от Пермяковой. В то время она думала, что актриса «классная тетка». Однако потом 35-летняя знаменитость стала чувствовать негатив от коллеги. В какой-то момент Пермякова и вовсе перестала с ней здороваться.

«Я к ней потом подошла: «Свет, давай как-то решим этот вопрос». Мы вроде уладились. Потом я смотрела все выпуски и вообще не ожидала, что она будет против меня топить. Человек в своем мире каком-то пребывал, она видела совершенно не те вещи, которые происходили», — указала Хилькевич в интервью для YouTube-канала FAMETIME.

Шоу «Звезды в Африке» завершилось в декабре прошлого года. В финальном поединке сразились бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев и блогер Юлия Гаврилина. С испытанием на выносливость прекрасно справился экс-спортсмен. Он стал победителем проекта.