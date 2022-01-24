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Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
Политика
Момент истины близок: Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс
Pr Scr youtube.com  /  Вечер с Владимиром Соловьевым

Американские власти подталкивают Украину к развязыванию нового вооруженного конфликта против Донецкой и Луганской народных республик. К такому мнению пришел бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

Америка подтолкнула бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к нападению на Цхинвал, когда в Китае начались летние Олимпийские игры. Ситуация может повториться уже на Украине, указал эксперт. Марков назвал вероятную дату нападения Украины на Донбасс. По его словам, это может произойти в 2022 году, когда начнется зимняя Олимпиада в Пекине, — с 4 по 20 февраля. Политик назвал это время «моментом истины».

«У нас на носу зимняя Олимпиада в Пекине. В 2008 году, в день начала летней Олимпиады в Пекине, американцы заставили Михаила Саакашвили напасть на Цхинвал. Почему мы исключаем, что сейчас не произойдет то же самое? Мы видим, что к этому идут активные приготовления. Накачка Украины оружием не изменит итогового результата, но увеличит возможные потери ополчения и жителей Донбасса, мы все это прекрасно понимаем. Мы ждали развязки восемь лет. Давайте подождем еще немного. Как я понимаю, момент истины близок», — сказал Марков в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Также политик призвал жителей Украины не слушать киевские власти и не идти войной на Донецкую и Луганскую народные республики. Он заявил, что украинцы не должны вступать в конфликт за интересы политиков, которые, по его мнению, их обворовывают.

«Я хочу обратиться ко всем гражданам Украины. Вспоминаю бывшего премьера Арсения Яценюка, который требовал, чтобы тарифы были снижены в два раза. Захватив власть, они увеличили тарифы в десять раз, но сегодня этого пытаются даже не вспоминать. Сейчас они начали кричать, что каждый украинец должен пойти защищать Украину. А что люди должны защищать? Миллиарды, которые украли киевские власти? Яценюк в 2014 году в узком кругу праздновал свой украденный первый миллиард. За Владимира Зеленского проголосовали только из-за того, чтобы избавиться от Петр Порошенко. В этой стране не может быть по-другому, поскольку она находится под внешним управлением. Во власть должен прийти очень сильный человек и послать американцев. Было несколько таких человек, но их убили. Поэтому очень важно понять, что людям, которые будут вас толкать на конфликт, плевать на вас и на ваших детей», — резюмировал свою позицию Игорь Марков.

Посольство США на Украине будет и дальше работать в штатном режиме, несмотря на добровольную эвакуацию дипломатического контингента. Об этом сообщает Госдепартамент США.

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сша донбасс украина марков
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