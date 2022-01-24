«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ

Европейских потребителей никто не сможет заставить покупать газ дороже биржевой цены. При этом контрактные цены на трубопроводный газ из России еще ниже, чем цены на СПГ. Об этом ФАН рассказала экономист, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Переговоры с Катаром

США ведут переговоры с Катаром о поставках газа в ЕС в случае конфликта на Украине. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Мы пытаемся понять, что можно сделать, чтобы подготовиться к такому развитию событий, особенно с учетом холодного времени года и крайне низких запасов», — заявил источник в администрации президента США Джо Байдена.

Global Look Press / Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

В Белом доме также планируют провести переговоры с другими странами, в которых добывается природный газ.

«Волшебной палочки нет. Все это очень сложно и запутанно. Мы занимаемся организацией с учетом того, как работает рынок, как работают коммерческие условия поставок и сфера грузоперевозок», — заявили в Белом доме.

«Побрить» Европу и Катар

Как отметила Наталья Мильчакова, Госдеп пытается одновременно, как выражались в российском бизнесе в «лихие 90-е» прошлого века, «побрить» и Европу, и Катар. Попросту говоря, обмануть.

«Понятно, по какой причине: на биржевой спотовый рынок СПГ как из Катара, так и из других стран поставляется по рыночным ценам. Если цены в Европе ниже цен в Азии, то никто не сможет заставить Катар или другого поставщика поставлять газ в Европу или на другой рынок, где цены ниже, чем у другого потребителя, в убыток или даже с меньшей выгодой, чем на другом рынке. В свою очередь, европейских потребителей никто не сможет заставить покупать газ дороже биржевой цены. А контрактные цены на трубопроводный газ из России еще ниже, чем цены на СПГ», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Она также назвала удивительным, что США почему-то сами не готовы обеспечивать Европу газом, хотя формально они так стремятся на европейский рынок, что готовы ввести санкции против «Северного потока — 2». Независимо от того, будет какой-либо конфликт на Украине или не будет, но США никак не смогут заставить рынок газа работать так, как хотелось бы им.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.