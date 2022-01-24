Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify

Лос-Анджелес, 24 января. Певец и продюсер канадского происхождения The Weeknd стал лидером по прослушиваниям на музыкальном стриминговом сервисе Spotify. Музыкант обошел Джастина Бибера, которому принадлежал предыдущий рекорд.

The Weeknd занял первое место среди самых популярных исполнителей сервиса после выхода его нового альбома Dawn FM. Певцу удалось собрать более 85 миллионов слушателей за месяц и побить рекорд Бибера, который оставался на первой строчке почти год. По данным на 22 января, конкурент исполнителя хита Blinding Lights мог похвастаться лишь 84 миллионами слушателей на Spotify в месяц.

Пластинка Dawn FM стала продолжением альбома After Hours, вышедшего в 2020 году. The Weeknd намекал, что свежий сборник может быть частью трилогии, передает «Газета.Ru».

Музыкант рассказал немного о личной жизни в одной из новых песен. Певец подтвердил, что состоит в отношениях с актрисой Анджелиной Джоли, с которой ему давно приписывали роман.