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Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины

Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Брюссель, 24 января. Еврокомиссия готовит новую программу по оказанию экономической помощи Украине. Об этом заявила председатель высшего органа исполнительной власти ЕС Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕК намерена предложить Киеву макрофинансовую поддержку, которая подразумевает передачу 1,2 миллиардов евро. Данное решение принято в связи с напряженной ситуацией на Украине, отметила фон дер Ляйен.

«Я объявляю о новом пакете финансовой помощи», — написала глава ЕК в Twitter.

Пока Евросоюз принимает новые меры для финансовой поддержки Украины, США продолжают поставлять Киеву вооружение. Как стало известно недавно, страна получила от американцев более 90 тонн летального оружия.

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Урсула фон дер Ляйен украина еврокомиссия поддержка
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