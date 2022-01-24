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Новый автовокзал открылся в Йошкар-Оле
Общество
Новый автовокзал открылся в Йошкар-Оле
mos.ru  /  Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Йошкар-Ола, 24 января. В столице Марий Эл введен в эксплуатацию новый автовокзал.

В минтрансе Марий Эл отметили, что теперь подавляющее большинство пассажирских транспортных средств, которые направляются в районы республики, будут стартовать с платформ нового автовокзала, открытого в микрорайоне Сомбатхей. Лишь некоторые автобусные маршруты по-прежнему будут отправляться в путь со старого вокзала, сообщает «МедиаПоток».

Ранее ФАН сообщал о том, каким получился новый автовокзал в Йошкар-Оле. Здание оснащено просторным залом ожидания, десятью перронами с павильонами для прибытия и отправления автобусов, а также медпунктом и комнатой матери и ребенка.

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