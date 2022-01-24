Парламент Ливии с 25 января начнет принимать заявки кандидатов в премьер-министры

Тобрук, 24 января. Спикер Палаты представителей Агила Салех анонсировал начало приема заявок претендентов на пост премьер-министра нового переходного правительства. Регистрация кандидатов стартует 25 января.

В понедельник парламент Ливии проводит заседание, в рамках которого обсуждает, в частности, формирование нового переходного кабмина. Ранее, 17 января, Салех объявил, что срок полномочий Правительства национального единства истек 24 декабря 2021 года, когда должны были состояться всеобщие выборы. Хотя плебисцит сорвался, кабинет министров во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратил легитимность.

Спикер Палаты представителей уточнил, что штаб-квартиру нового правительства разместят в городе Сирт, который находится на границе западного и восточного регионов Ливии. Регистрация кандидатов на пост главы кабмина начнется с 25 января.

Ранее итальянское информагентство Nova сообщило, что ливийский парламент в ближайшие дни обнародует политическую дорожную карту, направленную на разрешение кризиса. Документ содержит три основных пункта: конституционный процесс, национальное примирение и вопрос формирования нового правительства.