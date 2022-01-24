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Вместо мирного жеста — масло в огонь: почему США вооружают Киев
Политика
Вместо мирного жеста — масло в огонь: почему США вооружают Киев
Федеральное агентство новостей  / 

На фоне призывов со стороны России к миру и урегулированию конфликтных вопросов дипломатическим путем поставки оружия США на Украину выглядят отнюдь не как мирный жест, а как попытка подлить масла в огонь. Об этом в беседе с ФАН сказала политолог Наталья Макеева.

Воскресным вечером, 23 января, в Киеве приземлился борт с военной помощью США. Как написал в своем Twitter глава минобороны Украины Алексей Резников страна получила от США более 80 тонн оружия. Эти поставки вооружений, по мнению Макеевой, — прямое доказательство того, что США заинтересованы в открытом конфликте на Украине.

«Противостояние России и коллективного Запада неотменимо. И задача США — ослабить нашу страну. Однако воевать непосредственно с нами они явно не собираются, поэтому делают все, чтобы столкнуть Украину с Россией. И это продолжается уже на протяжении восьми лет. Похоже, в будущем нам действительно предстоит принять меры. Какие именно — вопрос открытый», — сказала политолог.

Макеева высказала мнение, что в нынешней ситуации Киев «не суверенен».

Вместо мирного жеста — масло в огонь: политолог Макеева объяснила, почему США вооружают Киев
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«Что мы сейчас видим? ВСУ подтягивают технику и живую силу, в том числе радикалов, к линии соприкосновения. Уже больше 100 дней находится в плену гражданин России — офицер СЦКК Андрей Косяк, и при этом к нему в нарушение норм международного права так и не был предоставлен доступ российских дипломатов. Обстрелы продолжаются – достаточно ознакомиться даже с официальными сводками, которые, как известно, всегда немного занижены. Военные и гражданские в ДНР и ЛНР продолжают гибнуть и получать ранения. Приходится констатировать, что все точки невозврата пройдены», — прокомментировала политолог.

Говоря о военной помощи Украине со стороны Запада, Макеева усомнилась, что Киеву были переданы новейшие образцы. С большой вероятностью, по ее мнению, это тот еще «подарок». Ведь западным странам надо как-то утилизировать устаревшее оружие, заключила она.

Очередная партия оружия и амуниции была отправлена Соединенными Штатами на Украину в конце прошлой недели. Грузовой самолет Boeing-747 вылетел из аэропорта во Франкфурте и приземлился в воздушной гавани Борисполь. Первая поставка включала в себя порядка 90 тонн различного оружия и боеприпасов для Украины. Новая поставка касается ручных одноразовых гранатометов M141 Bunker Defeat Munition или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin.

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