Австралия приступила к эвакуации семей своих дипломатов с Украины

Канберра, 24 января. Австралия запустила процедуру эвакуации семей дипломатов из Киева. Решение обусловлено возможной эскалацией ситуации на Украине, передает Sydney Morning Herald.

Власти Австралии рекомендовали своим согражданам покинуть территорию украинского государства.

«Консульские услуги и наши возможности предоставлять консульскую помощь австралийцам могут быть ограничены из-за условий на месте», — сказали в правительстве.

Соединенные Штаты и Великобритания до этого также объявили об эвакуации своих дипломатов с Украины. В британском МИД сообщили, что сотрудников посольства уже начали вывозить из Киева. Однако работа дипломатической миссии королевства на Украине не прекращается.

Представитель Госдепа ранее заявил, что США не смогут эвакуировать своих граждан с Украины в случае эскалации ситуации на границе страны.