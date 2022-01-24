Сатановский высмеял план Пентагона по вторжению в Калининград на F-35 и танках Abrams

Москва, 24 января. Планам Пентагона по быстрому вторжению в Калининградскую область не суждено сбыться, поскольку американская военная техника не годится для боевых действий в Восточной Европе. Об этом заявил политолог Евгений Сатановский.

Сатановский предупредил о «красивой схеме», которой Пентагон пытается запугать Россию. По словам эксперта, в США разработали «эффективный план» по нейтрализации ВС РФ в Калининградской области, в котором истребителям F-35 ответил главную ударную роль.

План «вторжения в Калининград» политолог раскритиковал в своем в Telegram-канале. Эксперт заметил, что США подобными заявлениями пытаются навязать странам НАТО покупку истребителей F-35, систем Patriot и танков Abrams. Но из перечисленных образцов ни один не годится для войны против России: системы противовоздушной обороны Patriot «пропускают все, что только можно пропустить», а танки Abrams не годятся для восточноевропейских дорог из-за массы в 62 тонны. На поле боя они и вовсе превратятся в «62 тонны отличного металлолома».

«Ну и вишенка на торте — F-35... Сверхдорогие капризные боевые платформы», — едко высказался Сатановский.

Ранее американские СМИ сообщили, что НАТО нарастит военную мощь в Восточной Европе из-за «ситуации вокруг Украины». Об этом сообщил телеканал «360».

План Белого дома и Альянса при этом раскритиковал генсек ОДКБ Станислав Зась. Он отметил, что действия военного блока могут, наоборот, негативно сказаться на безопасности региона.