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«Человек-паук: Нет пути домой» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино

Общество
«Человек-паук: Нет пути домой» стал шестым самым кассовым фильмом в истории кино
Кадр из фильма «Человек-Паук: нет пути домой»

Лос-Анджелес, 24 января. Фильм «Человек-паук: Нет пути домой» продолжает завоевывать новые вершины благодаря огромным сборам. Лента стала шестой среди самых кассовых картин в истории кино.

Общие сборы третьего фильма с Томом Холландом в роли Питера Паркера преодолели отметку в 1,691 миллиарда долларов. Благодаря этому «Человек-паук: Нет пути домой» обошел ленту 2019 года «Король Лев», заработавшую 1,662 миллиарда. Кроме того, кинокартина о супергерое вселенной Marvel оставила позади «Мир Юрского периода» 2015 года, собравший 1,67 миллиарда долларов, передает The Hollywood Reporter.

Российская премьера ленты «Человек-паук: Нет пути домой» состоялась 15 декабря. За все время проката фильм собрал в России 2,849 миллиарда рублей.

Помимо Холланда, в новом «Человеке-пауке» появились и другие исполнители роли супергероя, например, Эндрю Гарфилд. Он признавался, что беспокоился из-за своей физической формы перед съемками.

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