«JourФак Манукяна». Истерия вокруг России

Истерии западных стран вокруг России посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Мне очень сложно сравнить нынешнюю зиму по уровню истерии с каким-либо предыдущим временным периодом. Кажется, что уровень токсичности, которой изобилуют западные СМИ, перешел все возможные грани. И этим решили воспользоваться страны НАТО. Они активно перебрасывают свою военную технику и солдат на Украину. Конечно, предлоги очень благозвучные: цели, дескать, оборонительные, а люди в форме — это инструкторы. Однако, на мой взгляд, в этом можно усомниться.

Что же касается американских СМИ, то они в декабре прошлого года вдоволь «порезвились», публикуя дичайшие заголовки о «российской угрозе Украине». А уже в январе 2022-го в бой пошли американские политики, прежде всего, конгрессмены. Они грозят России самой страшной карой за недоказанное «вторжение на Украину». Она включают в проекты законов о санкциях наших топовых политиков и медиадеятелей. Все эти «пугалки», я уверен, никак не изменят информационный курс Владимира Рудольфовича Соловьева, да и Маргарита Симоновна Симоньян не робкого десятка. А устрашать Константина Львовича Эрнста — и вовсе занятие бесперспективное.

Что же до Джозефа Байдена, то он на годовщину своего вступления в должность провел брифинг, где довольно нелепо попытался высказаться об ответственности России при «вторжении на Украину». Затем штурвал в свои руки взял Энтони Блинкен. Он со своими «озабоченностями» прибыл в Женеву на встречу с Сергеем Лавровым. Надо сказать, что наш министр иностранных дел напомнил ему об официальной позиции России: мы на Украину нападать не собираемся.

Однако лично для меня знаковым оказался пост в Telegram-канале Вячеслава Володина. Он решил коснуться темы проекта постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы напомнил о судьбе наших граждан и соотечественников, которые проживают в этих республиках. Володин показал наглядно, что эта история волнует сегодня всех депутатов Госдумы. Он рассказал о позиции депутатов и напомнил, что вопрос этот является очень серьезным. Планируются консультации, а затем инициатива будет рассматриваться уже на Совете Госдумы. Вячеслав Володин понимает, что решение нужно искать, ведь Минские соглашения Владимиром Зеленским игнорируются, а возможность оккупации Украины блоком НАТО становится все более отчетливой.