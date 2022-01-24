Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 16:10
16:10
Общество
Входившая в «кремлевский пул» журналистка Наталья Горбунова умерла в 47 лет
16:10
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
16:10
Шоу-бизнес
Алдонин назвал карьеру основной причиной распада брака с Началовой
16:07
Происшествия
В Германии стрелок ранил нескольких человек в университете и погиб
16:06
Армия
Генерал Картаполов: Россия не оставит без ответа наращивание сил НАТО в Восточной Европе
16:05
Экономика
«Побрить» Европу и Катар: зачем США на фоне ситуации на Украине ищут Европе газ
16:01
Общество
Ретроградный Меркурий поможет четырем знакам зодиака выиграть в лотерею в конце января
16:00
Общество
В Алтайском крае планируют вакцинировать от COVID-19 около 80 тысяч детей
15:58
Происшествия
Двух девятимесячных девочек спасатели сняли с подоконника третьего этажа под Калининградом
15:58
Экономика
Песков объяснил падение на российской бирже политической истерикой Запада
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«JourФак Манукяна». Истерия вокруг России

Общество

Истерии западных стран вокруг России посвящен новый выпуск авторской программы Вадима Манукяна.

Мне очень сложно сравнить нынешнюю зиму по уровню истерии с каким-либо предыдущим временным периодом. Кажется, что уровень токсичности, которой изобилуют западные СМИ, перешел все возможные грани. И этим решили воспользоваться страны НАТО. Они активно перебрасывают свою военную технику и солдат на Украину. Конечно, предлоги очень благозвучные: цели, дескать, оборонительные, а люди в форме — это инструкторы. Однако, на мой взгляд, в этом можно усомниться.

Что же касается американских СМИ, то они в декабре прошлого года вдоволь «порезвились», публикуя дичайшие заголовки о «российской угрозе Украине». А уже в январе 2022-го в бой пошли американские политики, прежде всего, конгрессмены. Они грозят России самой страшной карой за недоказанное «вторжение на Украину». Она включают в проекты законов о санкциях наших топовых политиков и медиадеятелей. Все эти «пугалки», я уверен, никак не изменят информационный курс Владимира Рудольфовича Соловьева, да и Маргарита Симоновна Симоньян не робкого десятка. А устрашать Константина Львовича Эрнста — и вовсе занятие бесперспективное.

Что же до Джозефа Байдена, то он на годовщину своего вступления в должность провел брифинг, где довольно нелепо попытался высказаться об ответственности России при «вторжении на Украину». Затем штурвал в свои руки взял Энтони Блинкен. Он со своими «озабоченностями» прибыл в Женеву на встречу с Сергеем Лавровым. Надо сказать, что наш министр иностранных дел напомнил ему об официальной позиции России: мы на Украину нападать не собираемся.

Однако лично для меня знаковым оказался пост в Telegram-канале Вячеслава Володина. Он решил коснуться темы проекта постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы напомнил о судьбе наших граждан и соотечественников, которые проживают в этих республиках. Володин показал наглядно, что эта история волнует сегодня всех депутатов Госдумы. Он рассказал о позиции депутатов и напомнил, что вопрос этот является очень серьезным. Планируются консультации, а затем инициатива будет рассматриваться уже на Совете Госдумы. Вячеслав Володин понимает, что решение нужно искать, ведь Минские соглашения Владимиром Зеленским игнорируются, а возможность оккупации Украины блоком НАТО становится все более отчетливой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / «JourФак Манукяна». Истерия вокруг России
джозеф байден энтони блинкен вадим манукян сми сша журфак манукяна
Комментировать