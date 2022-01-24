Представители Украины и Литвы оспорили полномочия России на зимней сессии в ПАСЕ

Париж, 24 января. Украинский депутат Евгений Кравчук и представитель Литвы Эмануэлис Зингерис опротестовали полномочия России в зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Всего за инициативу украинского и литовского представителей проголосовали 49 депутатов. Теперь полномочия российской делегации будут направлены на рассмотрение комиссии по регламенту.

«Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту», — уточнил председательствующий.

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Мария Бутина допустила попытки других стран исключить Россию из ПАСЕ. Москва принимает участие в заседаниях дистанционно.