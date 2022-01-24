Глава ДНР Пушилин: американские Javelin уже находятся на территории Донбасса

Донецк, 24 января. Противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin американского производства уже размещены на территории Донбасса. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, в настоящее время от ВСУ можно ожидать любых действий. По этой причине силы ДНР находятся в полной боевой готовности. Они готовы мгновенно отреагировать на агрессивные действия со стороны украинских силовиков. По мнению Пушилина, Киев готовится к наступлению в регионе.

Разведка Народной Милиции ДНР также обнаружила, что ВСУ перебросили реактивные системы залпового огня «Ураган» в район поселений Краснополье и Адамовка. Размещение подобных вооружений в Донбассе запрещено Минскими соглашениями.

Ранее телеканал «360» сообщал, что НАТО увеличат военную активность в Восточной Европе на фоне ситуации вокруг Украины.