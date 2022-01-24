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В Сети появилось видео с оговоркой Порошенко во время заседания в Верховной раде

Политика
В Сети появилось видео с оговоркой Порошенко во время заседания в Верховной раде
Global Look Press  /  poroshenko.petro/ vk.com

Киев, 24 января. Бывший президент Украины Петр Порошенко допустил "эпичную" оговорку во время выступления в Верховной раде. Фрагмент его речи запечатлен на видео.

Запись с оговоркой политика буквально разлетелся по Сети. На кадрах видно, что бывший глава государства говорил о единстве.

«Уважаемые друзья, я еще раз акцентирую — мы за единство на словах, а не на деле», — сказал Порошенко.

Стоит отметить, что Петр Порошенко недавно обвинял действующего президента Украины Владимира Зеленского в личном запрете выезжать за территорию страны. По словам лидера «Европейской солидарности», действия главы государства доказывают, что преследования являются политически мотивированными.

Национальная служба новостей ранее информировала, что Петр Порошенко призвал украинцев объединиться, чтобы спасти страну.

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украина порошенко верховная рада
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