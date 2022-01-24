Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:42
14:41
Общество
Охват взрослого населения России вакцинацией против COVID-19 достиг 70%
14:40
Происшествия
В Сети появились кадры поисков утонувшей в купели петербурженки
14:40
Общество
Снегопад стал причиной остановки всех рейсов в аэропорту Стамбула
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Блогер Anton S рассказал, что телеведущий Андрей Малахов болен раком

Общество
Блогер Anton S рассказал, что телеведущий Андрей Малахов болен раком
instagram.com  /  @malakhov007

Москва, 24 января. Блогер Anton S (Антон Суворкин) сообщил со ссылкой на источники о тяжелом недуге телеведущего Андрея Малахова. Есть предположения, что у звезды телевидения онкологическое заболевание.

Блогеру пришло сообщение от подписчика, знакомый которого работает на телевидении. В сфере медиа всем уже якобы давно известно, что у Андрея Малахова рак. По некоторым данным, журналист в плохом состоянии.

«Прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», — приводит блогер сообщение подписчика.

Несмотря на то что Антон Суворкин сам обнародовал эту информацию, он отметил, что не любит говорить о болезнях известных людей. Однако «сплетник» восхитился, что Малахов, несмотря на недуг, продолжает активно работать.

Уже несколько месяцев не утихают обсуждения об Андрее Малахове. Астролог Тиана Атлас подтвердила, что у журналиста есть проблемы со здоровьем. По ее мнению, телеведущий может страдать от заражения крови и сахарного диабета.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Блогер Anton S рассказал, что телеведущий Андрей Малахов болен раком
рак онкология малахов
Комментировать