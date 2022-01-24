Блогер Anton S рассказал, что телеведущий Андрей Малахов болен раком

Москва, 24 января. Блогер Anton S (Антон Суворкин) сообщил со ссылкой на источники о тяжелом недуге телеведущего Андрея Малахова. Есть предположения, что у звезды телевидения онкологическое заболевание.

Блогеру пришло сообщение от подписчика, знакомый которого работает на телевидении. В сфере медиа всем уже якобы давно известно, что у Андрея Малахова рак. По некоторым данным, журналист в плохом состоянии.

«Прямо со съемок самолет в Германию на лечение и опять на съемки», — приводит блогер сообщение подписчика.

Несмотря на то что Антон Суворкин сам обнародовал эту информацию, он отметил, что не любит говорить о болезнях известных людей. Однако «сплетник» восхитился, что Малахов, несмотря на недуг, продолжает активно работать.

Уже несколько месяцев не утихают обсуждения об Андрее Малахове. Астролог Тиана Атлас подтвердила, что у журналиста есть проблемы со здоровьем. По ее мнению, телеведущий может страдать от заражения крови и сахарного диабета.