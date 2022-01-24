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Певец Элвин Грей рассказал о закулисье шоу «Яны Мон»

Общество
Певец Элвин Грей рассказал о закулисье шоу «Яны Мон»
instagram.com  /  @elvin_grey_music

Уфа, 24 января. Певец Элвин Грей рассказал о музыкальном закулисье проекта «Яны Мон». Он отметил, что шоу получило финансовую поддержку от главы Башкирии, также были привлечены дополнительные средства.

По его словам, 30 миллионов рублей, которые дал глава Башкортостана Радий Хабиров, были полностью потрачены на реализацию шоу. Однако в первоначальные расчеты и расходы проект не вписался. Поэтому, как указал исполнитель, пришлось софинансировать шоу.

Элвин Грей пообещал, что все счета будут закрыты, и проект завершится без долгов. Он также подтвердил, что идет обсуждение идеи проводить фестиваль башкирской песни «Башкорт моңо» каждый год.

В прошлом году в жизни башкирского артиста произошло важное событие. Осенью он женился на возлюбленной Инзилии Фатхутдиновой. Влюбленные устроили пышную свадьбы, пригласив 150 гостей.

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