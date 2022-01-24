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Адвокат хозяйки фитнес-клуба впервые высказалась о трагедии с дочерью Конкина

Общество
Адвокат хозяйки фитнес-клуба впервые высказалась о трагедии с дочерью Конкина
facebook.com  /  София Конкина

Москва, 24 января. Адвокат хозяйки фитнес-центра Анны Андриановой Виктория Шошина, где погибла дочь Владимира Конкина, впервые высказалась о трагедии в семье актера. Она считает, что ее клиентка не виновна в том, что София утонула в клубе.

Владельца клуба принесла искренние соболезнования семье погибшей. Она — мать двоих детей — понимает переживания родителей из-за кончины ребенка. Адвокат обратила внимание на то, что дочь Конкина злоупотребляла алкоголем. Девушка могла прийти в фитнес-центр в состоянии алкогольного опьянения или выпить спиртное в раздевалке.

«По крайней мере, данные судебно-медицинского исследования свидетельствуют о том, что при доставке пациентки в больницу у нее были взяты анализы, результаты которых говорят о серьезной степени опьянения — содержание этанола в крови составляло 2,25 граммов на литр и 2,96 грамма — в моче. Но почему-то Андрианова должна отвечать за то, что пьяная дама приходит в бассейн и распивает вино?!» — заявила Шошина в интервью изданию «СтарХит».

При этом знаменитый актер Владимир Конкин убежден, что у дочери не было никаких проблем. Он хочет взыскать с хозяйки фитнес-центра 11 миллионов рублей, поскольку считает, что внучка не должна иметь никаких материальных проблем, добавила юрист. Она призвала артиста поступить честно.

В конце года Пресненский районный суд продлил Анне Андриановой меру пресечения в виде запрета определенных действий до 22 мая 2022 года. Ей предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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конкин конкина андрианова
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