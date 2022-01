Американская звезда Halsey показала фрагмент кавера на хит группы «Тату»

Москва, 24 января. Американская певица Halsey записала кавер на хит группы «Тату». Она выпустила фрагмент первой версии своего хита Nightmare, в котором присутствует рефрен All the things she said (англоязычная версия «Я сошла с ума»).

Звезда показала поклонникам отрывок композиции на своей странице в TikTok. В песни отчетливо слышен знакомый мотив песни «Я сошла с ума» российского коллектива, ставшего знаменитым в нулевых. За два дня ролик посмотрели 6 миллионов пользователей.

«Нужно ли мне слить версию этой песни?» — поинтересовалась 27-летняя звезда у фанатов.

Сингл Nightmare вышел в 2019 году и изначально задумывался как ремейк хита «Тату». Над созданием композиции работала команда, сотрудничавшая с российской группой.

В прошлом году вышел трибьют-альбом к 20-летию группы «Тату». В записи песен участвовали, в частности, Алла Пугачева, София Ротару и Дмитрий Маликов.