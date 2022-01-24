Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:41
14:41
Общество
Охват взрослого населения России вакцинацией против COVID-19 достиг 70%
14:40
Происшествия
В Сети появились кадры поисков утонувшей в купели петербурженки
14:40
Общество
Снегопад стал причиной остановки всех рейсов в аэропорту Стамбула
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Американская звезда Halsey показала фрагмент кавера на хит группы «Тату»

Общество
Американская звезда Halsey показала фрагмент кавера на хит группы «Тату»
wikipedia.org  /  Toglenn / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 января. Американская певица Halsey записала кавер на хит группы «Тату». Она выпустила фрагмент первой версии своего хита Nightmare, в котором присутствует рефрен All the things she said (англоязычная версия «Я сошла с ума»).

Звезда показала поклонникам отрывок композиции на своей странице в TikTok. В песни отчетливо слышен знакомый мотив песни «Я сошла с ума» российского коллектива, ставшего знаменитым в нулевых. За два дня ролик посмотрели 6 миллионов пользователей.

«Нужно ли мне слить версию этой песни?» — поинтересовалась 27-летняя звезда у фанатов.

Сингл Nightmare вышел в 2019 году и изначально задумывался как ремейк хита «Тату». Над созданием композиции работала команда, сотрудничавшая с российской группой.

В прошлом году вышел трибьют-альбом к 20-летию группы «Тату». В записи песен участвовали, в частности, Алла Пугачева, София Ротару и Дмитрий Маликов.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Американская звезда Halsey показала фрагмент кавера на хит группы «Тату»
музыка тату halsey
Комментировать