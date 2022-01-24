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Музей игрушек советского периода создала коллекционер из Риги

Общество

Елочные и мягкие игрушки, статуэтки и мыльные принадлежности, одежда и бижутерия — все эти предметы непременно вызовут ностальгические чувства у всех, кто рос в советские годы и вспоминает это время с теплом.

По словам основательницы музея Яны Вороновой, на создание коллекции ее вдохновил сын. Однажды женщина покупала ему игрушки и внезапно вспомнила развлечения своего раннего детства. Вскоре после этого знакомый подарил ей старый планетоход — точно такой же, как был у маленькой Яны.

«Для меня это было нечто невероятное: когда я закрывала глаза и включала его, мне казалось, что я снова ребенок, мне три года, мне пять лет. Планетоход стал проводником в детство, это было что-то невероятное», — поделилась женщина.

Воронова продолжила искать и собирать игрушки, а вскоре отвела у себя дома небольшой уголок под новое хобби. Гости и знакомые были очень впечатлены ее находками, а их реакция вдохновила девушку на создание музея.

«Я увидела эти эмоции, и я поняла: «Нужен музей», — пояснила Яна.

Сейчас коллекция «Нашего детства» насчитывает тысячи предметов. Некоторые из них представляют особую ценность для хозяйки. Однако, по словам Вороновой, в последнее время все больше людей, у которых не поднимается рука выбросить «память о советском детстве», приносят свои вещи в музей, пополняя экспозицию.

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Все новости / Общество / Музей игрушек советского периода создала коллекционер из Риги
ссср латвия рига музей игрушки
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