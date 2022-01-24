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Индекс Мосбиржи упал почти на 4% после старта торгов

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:34
Экономика
Индекс Мосбиржи упал почти на 4% после старта торгов
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 24 января. Индекс IMOEX снижался более чем на 150 пунктов в начале торговой сессии. Падение достигало 4,5%, такие сведения предоставляет торговая площадка.

Российский фондовый рынок продолжает испытывать негативное влияние тенденции с прошлой пятницы. Большая часть отечественных «голубых фишек» падает в пределах 4%.

Стоимость акций «Яндекса» упала на 5,71% по сравнению с закрытием предыдущих торгов. Ценные бумаги UC Rusal также упали в цене на 5,34%. Расписки TCS Group показывали противоположенную рынку динамику, однако позже также упали на 8,7%. Ценные бумаги «Сбера» потеряли почти 5,5% за тот же промежуток времени.

Сбербанк ранее объявил о программе обратного выкупа акций с рынка. Организация потратит 50 миллиардов рублей, чтобы в будущем поднять цену своих акций. В «Сбере» это объяснили реализацией программы долгосрочного вознаграждения сотрудников.

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