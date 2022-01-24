Работодатели в Волгоградской области поощряют сотрудников за вакцинацию

Волгоград, 24 января. В Волгоградской области уже почти три тысячи компаний ввели поощрительные меры для тех сотрудников, которые сделали прививку от коронавируса. Руководители предприятий и организаций региона предлагают работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительные дни к отпуску или премирование, сообщает «Волгоградская правда».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил профильным комитетам до 1 февраля разработать предложения по дополнительной поддержке медицинских работников, занятых борьбой с коронавирусом в амбулаторном звене и в службе скорой помощи. Кроме того, в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в области, глава региона рекомендовал предприятиям и организациям перевести 30 и более процентов сотрудников на удаленный режим работы.

Ранее ФАН рассказывал об упрощении процедуры получения QR-кода для жителей Омска, которые переболели COVID-19 бессимптомно. Им автоматически выдадут QR-код, не требуя прохождения вакцинации.