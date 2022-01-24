Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке

У границ Республики Мали начались стремительные перемены, которые спровоцировала Российская Федерация. Видя пример успешного сотрудничества с Москвой, все больше жителей государств Черного континента решают сбросить оковы современного неоколониализма.

Так, политический аналитик Иван Аркатов прокомментировал события в Буркина-Фасо, где военные устроили переворот и задержали президента Рока Марка Кристиана Каборе.

По данным издания Reuters, источники в службе безопасности страны и высокопоставленный западноафриканский дипломат сообщили, что глава государства в настоящее время находится на территории одной из военных баз. Представители офицерского корпуса требуют отставки гаранта.

#BurkinaFaso : des coups de feu à l'arme lourde ce matin vers 5h dans les villes de #Ouagadougou et #Kaya. Les tirs auraient lieu vers l'#aéroport, le camp sangoulé-gounghin et à proximité du palais présidentiel. Les rumeurs parlent de #mutinerie ou coup d'état. pic.twitter.com/qzhV4gU3Yt — Issa B. (@IssaBaouaga) January 23, 2022

«У границ Мали начался тектонический сдвиг сил, который запустила Российская Федерация, а точнее ее военные инструкторы, которых многие западные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Но тут важно также понимать, что Москва проявила политическую волю и начала выстраивать сотрудничество с правительствами Мали и Центральноафриканской Республики. Это видят жители таких стран как Буркина-Фасо, Нигер и Нигерия, Чад. Кроме того, у нас также есть отличные инструменты по решению задач, которые стоят перед тем или иным государством. В частности, я говорю о борьбе с группировками радикальных исламистов», — заявил Иван Аркатов.

По словам собеседника ФАН, у африканцев перед глазами отличный пример взаимодействия Москвы с Бамако и Банги, к которому хочется стремиться. Население континента, как утверждает эксперт, давно пытается обрести независимость и только Россия может помочь это устроить.

vk.com / Иван Аркатов

«Поэтому гражданские и военные рада стран наблюдают за тем, что происходит у соседей, оценивают и затем вполне закономерно решают поступить также, сменив курс государства, отодвинув от власти профранцузское правительство. Люди хотят выстраивать отличные взаимоотношения с Россией, которая реально помогает. Грубо говоря, неоколониализм разрушается и его осколки выметаются с территории Черного континента. Но тут важно отметить и фигуру президента переходного периода Мали Ассими Гоита — это современный Че Гевара, новый флагман протестного движения Африки», — продолжает политический аналитик.

Аркатов напомнил о ранее выпущенном прогнозе известного военного аналитика, автора Telegram-канала Colonelcassad Бориса Рожина, заявившего о скором начале целой серии военных переворотов в Сахеле.

Федеральное агентство новостей /

«Я согласен с подобными утверждениями, на мой взгляд это вполне реально исходя из того, что есть пример того, как ведет себя Россия и как себя ведет коллективный Запад, особенно Франция. Так что «ЧВК Вагнера» — триггер тех перемен, которые начались с Центральноафриканской Республики, продолжаются в Мали и вполне возможно коснуться Буркина-Фасо. Это сила, способная изменить жизнь всех африканцев», — заключил Иван Аркатов.

Ранее десятки тысяч жителей Мали устроили в крупных городах массовые митинги в поддержку правительства переходного периода. Они также критиковали санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Бамако.

Федеральное агентство новостей /

Многие демонстранты приходили в одежде, отражающей национальные цвета республики, плакаты, осуждающие вмешательство Франции во внутренние дела государства. Другие приносили транспаранты, изображающие национальны героев — полковника Ассими Гоита и президента РФ Владимира Путина.

Бамако также поддержало и население Буркина-Фасо.