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Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:40
Весь мир
Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке
Global Look Press  /  Dracorius White/ZUMAPRESS.com

У границ Республики Мали начались стремительные перемены, которые спровоцировала Российская Федерация. Видя пример успешного сотрудничества с Москвой, все больше жителей государств Черного континента решают сбросить оковы современного неоколониализма.

Так, политический аналитик Иван Аркатов прокомментировал события в Буркина-Фасо, где военные устроили переворот и задержали президента Рока Марка Кристиана Каборе.

По данным издания Reuters, источники в службе безопасности страны и высокопоставленный западноафриканский дипломат сообщили, что глава государства в настоящее время находится на территории одной из военных баз. Представители офицерского корпуса требуют отставки гаранта.

«У границ Мали начался тектонический сдвиг сил, который запустила Российская Федерация, а точнее ее военные инструкторы, которых многие западные издания связывают с «ЧВК Вагнера». Но тут важно также понимать, что Москва проявила политическую волю и начала выстраивать сотрудничество с правительствами Мали и Центральноафриканской Республики.

Это видят жители таких стран как Буркина-Фасо, Нигер и Нигерия, Чад. Кроме того, у нас также есть отличные инструменты по решению задач, которые стоят перед тем или иным государством. В частности, я говорю о борьбе с группировками радикальных исламистов», — заявил Иван Аркатов.

По словам собеседника ФАН, у африканцев перед глазами отличный пример взаимодействия Москвы с Бамако и Банги, к которому хочется стремиться. Население континента, как утверждает эксперт, давно пытается обрести независимость и только Россия может помочь это устроить.

Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке
vk.com / Иван Аркатов

«Поэтому гражданские и военные рада стран наблюдают за тем, что происходит у соседей, оценивают и затем вполне закономерно решают поступить также, сменив курс государства, отодвинув от власти профранцузское правительство. Люди хотят выстраивать отличные взаимоотношения с Россией, которая реально помогает.

Грубо говоря, неоколониализм разрушается и его осколки выметаются с территории Черного континента. Но тут важно отметить и фигуру президента переходного периода Мали Ассими Гоита — это современный Че Гевара, новый флагман протестного движения Африки», — продолжает политический аналитик.

Аркатов напомнил о ранее выпущенном прогнозе известного военного аналитика, автора Telegram-канала Colonelcassad Бориса Рожина, заявившего о скором начале целой серии военных переворотов в Сахеле.

Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке
Федеральное агентство новостей /

«Я согласен с подобными утверждениями, на мой взгляд это вполне реально исходя из того, что есть пример того, как ведет себя Россия и как себя ведет коллективный Запад, особенно Франция.

Так что «ЧВК Вагнера» — триггер тех перемен, которые начались с Центральноафриканской Республики, продолжаются в Мали и вполне возможно коснуться Буркина-Фасо. Это сила, способная изменить жизнь всех африканцев», — заключил Иван Аркатов.

Ранее десятки тысяч жителей Мали устроили в крупных городах массовые митинги в поддержку правительства переходного периода. Они также критиковали санкции, введенные Экономическим сообществом стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении Бамако.

Политолог Аркатов о ситуации в Буркина-Фасо: Россия запустила тектонический сдвиг сил в Африке
Федеральное агентство новостей /

Многие демонстранты приходили в одежде, отражающей национальные цвета республики, плакаты, осуждающие вмешательство Франции во внутренние дела государства. Другие приносили транспаранты, изображающие национальны героев — полковника Ассими Гоита и президента РФ Владимира Путина.

Бамако также поддержало и население Буркина-Фасо.

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