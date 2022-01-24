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WSJ: выстраивание Германией партнерских отношений с Россией сильно раздражает США

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:27
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Политика
WSJ: выстраивание Германией партнерских отношений с Россией сильно раздражает США
pixabay.com

Вашингтон, 24 января. Германия решила выбрать собственные интересы на фоне противостояния России и США, однако Берлин этим решением вызвал раздражение в Вашингтоне, передает The Wall Street Journal.

Журналист Дэвид Готард в своей статье отметил, что Германия стала для Соединенных Штатов ненадежным партнером. Немцы решили пойти на выстраивание партнерских отношений с РФ. Плюс ко всему приход к власти нового канцлера Олафа Шольца не добавил Берлину «послушности» в отношениях с Вашингтоном.

Интересы стран также расходятся по вопросу газопровода «Северный поток — 2». В этой ситуации Шольц занял позицию, которая противоречит интересам Белого дома и играет на руку России.

«Министр иностранных дел Анналена Бербек может выступать против трубопровода, но это лишь один голос в кабинете министров. А Шольц призвал к «квалифицированному новому началу» в отношениях с Путиным», — сказано в статье WSJ.

Политолог Николай Топорнин ранее заявил, что жесткая позиция ФРГ в украинском вопросе не соответствует общей политике стран Запада.

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сша германия северный поток шольц
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