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Дандыкин: Украине придется платить за военную помощь от Прибалтики собственным черноземом

Армия
Дандыкин: Украине придется платить за военную помощь от Прибалтики собственным черноземом
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 января. Страны Прибалтики заявили о получении разрешения от США на поставки вооружений Украине. Однако Киеву придется расплачиваться за подарки от прибалтийских друзей, считает военный эксперт Василий Дандыкин.

Минобороны Эстонии, Латвии и Литвы заявили о том, что США позволили им оказать военную помощь Украине. Прибалты готовы поделиться с ВСУ недешевыми ПТРК Javelin и комплексами Stinger. Однако Киеву придется после долго расплачиваться с западными партнерами за подношения, о чем в беседе с «Народными новостями» заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Эти три бывшие советские республики так стремились отражать «нападение», что обзавелись весьма дорогими для них Javelin и комплексами Stinger. Теперь их старшие партнеры по НАТО попросили поделиться новым оружием с Украиной», — отметил Дандыкин.

По мнению эксперта, Киеву в итоге придется пожертвовать многим, когда придет время платить по счетам за «милитаристский психоз». Аналитик не исключил, что потом украинским властям придется расплачиваться с западными партнерами «черноземами», которые растащат страны из «натовской свиты» США. Однако здесь страны Прибалтики будут в конце очереди из желающих отщипнуть побольше от Украины.

Ранее газета New York Times сообщила, что Белый дом рассматривает возможность отправки тысяч военных и авиации в Прибалтику и Восточную Европу.

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украина прибалтика дандыкин
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