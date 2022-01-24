Итальянский UniCredit передумал покупать российский банк «Открытие»

Москва, 24 января. Крупная банковская группа Италии UniCredit отказалась покупать банк «Открытие» из-за риска антироссийских санкций, сообщает «Коммерсантъ».

По некоторым данным, упоминания в СМИ о готовящейся сделке негативно повлияли на котировки акций итальянской финансовой организации.

В UniCredit отказались комментировать свое решение, но эксперты не видят в отказе ничего удивительного. Согласно информации источников, итальянский банк был в списке скорее для увеличения числа интересантов. Из-за угрозы санкционного давления в качестве потенциальных инвесторов можно рассматривать исключительно российских игроков.

Центробанк РФ начал подготовку к продаже акций банка «Открытие» летом прошлого года. Не менее 50% плюс одна акция должны достаться одному из стратегических инвесторов. В то же время регулятор рассматривает вариант структурирования сделки путем реализации акций частями в рамках отдельных процедур продажи.