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Роман Анджелины Джоли и The Weeknd расстраивает детей актрисы

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:18
Шоу-бизнес
Роман Анджелины Джоли и The Weeknd расстраивает детей актрисы
Кадр из фильма «Турист»

Вашингтон, 24 января. Интернет-пользователи уже несколько месяцев обсуждают возможный роман голливудской актрисы Анджелины Джоли и певца The Weeknd. Как сообщили источники, близкие к семье артистки, дети кинодивы расстроены из-за возраста нового спутника матери.

Слухи о романтических отношениях знаменитостей стали появляться летом прошлого года. Музыканта и актрису вместе видели в ресторанах, а в конце года The Weeknd выпустил трек, в котором намекнул на роман с Джоли.

Инсайдер в разговоре с изданием ОК! сообщил, что кинодива после драматического расставания с Брэдом Питтом переживала, что больше не сможет ни с кем встречаться. Однако 31-летний музыкант смог растопить холодное сердце актрисы.

Дети Анджелины Джоли не испытывают радости, что у матери появился новый возлюбленный. Они, конечно, уверены, что звезда никогда их не бросит, но встревожены, что кавалер слишком молод для кинодивы, пишет Teleprogramma.pro.

«Анджелина никогда не променяет детей на мужчину, они не мешают строить ей личную жизнь, но им стыдно, что их мама не нашла мужчину собственного возраста», — указал источник зарубежного издания.

Отношения между Питтом и Джоли достаточно напряженные. Актер устал ругаться и судиться с бывшей возлюбленной. Он рассчитывает помириться с 46-летней дивой ради детей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роман Анджелины Джоли и The Weeknd расстраивает детей актрисы
джоли отношения The Weeknd
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