Российская операционная система «Фантом» пройдет тестирование на пилотных проектах

Москва, 24 января. Отечественную операционную систему «Фантом», которую называют конкурентом Linux, проверят на пилотных проектах. Российская ОС уже готова к этому этапу тестирования.

Работа над операционной системой «Фантом» близится к завершению, сообщил генеральный директор компании-разработчика DZ Systems Дмитрий Завалишин. Создатели надеются, что вскоре им удастся подготовить рабочий прототип системы, портированный на фреймворк для формирования ОС на базе микроядер Genode, передает CNews.

«Основная версия операционной системы готова к пилотным проектам. Версия для Genode пока не завершена, именно над ней и идет работа», — уточнил Завалишин.

Портирование на Genode поручено специальной рабочей группе, которую создали в 2019 году на базе «Иннополиса». Ожидается, что к концу года эта версия «Фантома» будет готова к применению.

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