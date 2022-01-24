Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:40
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
14:25
Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины
14:24
Происшествия
Саратовский полицейский насмерть задохнулся выхлопными газами в своей машине
14:24
Весь мир
Парламент Ливии с 25 января начнет принимать заявки кандидатов в премьер-министры
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Российская операционная система «Фантом» пройдет тестирование на пилотных проектах

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:17
Технологии
Российская операционная система «Фантом» пройдет тестирование на пилотных проектах
pxhere.com

Москва, 24 января. Отечественную операционную систему «Фантом», которую называют конкурентом Linux, проверят на пилотных проектах. Российская ОС уже готова к этому этапу тестирования.

Работа над операционной системой «Фантом» близится к завершению, сообщил генеральный директор компании-разработчика DZ Systems Дмитрий Завалишин. Создатели надеются, что вскоре им удастся подготовить рабочий прототип системы, портированный на фреймворк для формирования ОС на базе микроядер Genode, передает CNews.

«Основная версия операционной системы готова к пилотным проектам. Версия для Genode пока не завершена, именно над ней и идет работа», — уточнил Завалишин.

Портирование на Genode поручено специальной рабочей группе, которую создали в 2019 году на базе «Иннополиса». Ожидается, что к концу года эта версия «Фантома» будет готова к применению.

Ранее появилась информация о предстоящем крупном обновлении операционной системы Windows 11. Согласно этим данным, пользователи смогут ознакомиться с ним предстоящим летом.

Вернуться назад
Все новости / Технологии / Российская операционная система «Фантом» пройдет тестирование на пилотных проектах
компьютеры фантом операционная система
Комментировать