Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:40
14:40
Происшествия
В Сети появились кадры поисков утонувшей в купели петербурженки
14:40
Общество
Снегопад стал причиной остановки всех рейсов в аэропорту Стамбула
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
14:25
Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ученица Мягкова и Вознесенской назвала возможных наследников актеров

Общество
Ученица Мягкова и Вознесенской назвала возможных наследников актеров
Кадр из фильма «Вы мне писали...»

Москва, 24 января. Ученица актера Андрея Мягкова и его жены актрисы Анастасии Вознесенской Нелли Селезнева-Неведина назвала возможных наследников звездной пары. У покойных супругов осталась трехкомнатная квартира.

По словам артистки, супруги всегда жили во внимании своих племянников. Ученица знаменитых артистов общалась с Вознесенской полгода назад, их связала племянница театральной дивы.

«Вознесенская приспособилась к жизни без Мягкова. Они были обеспеченными людьми. У них не было детей, поэтому они рассчитывали только на себя», — указала артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Селезнева-Неведина добавила, что Мягков и Вознесенская продали дачу в 2019 году. У артистов уже не было сил содержать участок. Мягков и Вознесенская жили в столице в трехкомнатной квартире, которая, как предположила актриса, перейдет племянникам, пишет «Вечерняя Москва».

Андрея Мягкова не стало в феврале 2021 года. Супруга актера Анастасия Вознесенская прожила больше мужа почти год. Она умерла 14 января 2022 года.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Ученица Мягкова и Вознесенской назвала возможных наследников актеров
мягков наследство вознесенская
Комментировать