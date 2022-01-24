Ученица Мягкова и Вознесенской назвала возможных наследников актеров

Москва, 24 января. Ученица актера Андрея Мягкова и его жены актрисы Анастасии Вознесенской Нелли Селезнева-Неведина назвала возможных наследников звездной пары. У покойных супругов осталась трехкомнатная квартира.

По словам артистки, супруги всегда жили во внимании своих племянников. Ученица знаменитых артистов общалась с Вознесенской полгода назад, их связала племянница театральной дивы.

«Вознесенская приспособилась к жизни без Мягкова. Они были обеспеченными людьми. У них не было детей, поэтому они рассчитывали только на себя», — указала артистка в эфире программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Селезнева-Неведина добавила, что Мягков и Вознесенская продали дачу в 2019 году. У артистов уже не было сил содержать участок. Мягков и Вознесенская жили в столице в трехкомнатной квартире, которая, как предположила актриса, перейдет племянникам, пишет «Вечерняя Москва».

Андрея Мягкова не стало в феврале 2021 года. Супруга актера Анастасия Вознесенская прожила больше мужа почти год. Она умерла 14 января 2022 года.