На повестке дня в Верховной раде Украины нет ни одного законопроекта, который бы смог хоть как-то улучшить жизнь простых украинцев. Вместо этого цены на продукты питания постоянно растут, передает телеканал UkrLive. Например, в Киеве есть заведение быстрого питания «Киевская выпечка», где подают исключительно одно блюдо — сосиску в тесте. Так вот, до 2016 года она стоила до 4 грн (10,84 руб.), после — 10 грн (27,1 руб.). В 2022 году знаменитая киевская сосиска в тесте начала стоить 30 грн (81,3).

По данным Евростата, в Великобритании люди тратят на продукты питания 6,6% от доходов, в Ирландии — 7,3%, Германии — 8,9%, Болгарии — 27,6%, Албании — 29,6, на Украине — 36%. Кроме того, по данным МВФ, покупательская способность доходов в расчете на одного жителя остается самой низкой в Европе.

Политический аналитик Владимир Кацман в эфире украинского телеканала рассказал, что стране досталась богатая природными ресурсами территория, которую не могут с умом использовать киевские власти. Также он отметил, что сегодня украинцы вынуждены платить за услуги ЖКХ столько же, сколько и европейцы, в то время когда зарплаты и пенсии граждан на Украине намного меньше, чем в Европе.

«Бог дал нам такие земли — водоемы, леса, поля, которые должны были прокормить Украину. Если сегодня продукты питания во всем мире дорожают, Украина как аграрная страна должна только богатеть, а не беднеть. Почему так происходит? Раньше на рынке удобрений мы работали с Россией и Белоруссией, получая товар по более низким ценам. Но теперь мы стали независимыми от России, поэтому удобрения нам обходятся намного дороже. Еще одно: украинцы платят за услуги ЖКХ столько же, сколько и англичане, а за продукты питания — как европейцы. А зарплаты у нас такие же, как у британцев и европейцев? Это смешно!» — сказал он.

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, аналитик Кацман признал бедственное положение Украины. По его словам, большинство граждан страны начали осознавать, что они живут за чертой бедности.

«В это же время Верховная рада Украины ушла на длительные каникулы, а кабмин вообще куда-то спрятался и ничего не говорит народу. Сам народ в шоке от того, что происходит. Люди приходят домой, достают платежки из почтового ящика и понимают, что они живут за чертой бедности. Это ужасно», — резюмировал Владимир Кацман.

Условия жизни на Украине с каждым годом ухудшаются. Пожилые люди жалуются на маленькие пенсии, высокие цены и на то, что кареты скорой помощи отказываются приезжать к ним на вызов. Такой вывод можно сделать из сюжетов украинских телеканалов.