Волонтеры освободили более сотни собак из квартиры в Тольятти

Самара, 24 января. Зоозащитники из приюта «Help» в Тольятти за день спасли более сотни собак, которые находились в антисанитарных условиях в квартире местной жительницы.

О том, что в одной из тольяттинских квартир в антисанитарных условиях содержатся около 120 собак, зооактивисты узнали из соцсетей. Волонтеры сразу организовали эвакуацию животных. На их призыв о помощи откликнулись жители разных городов России. В результате немало собак нашли приют в Самаре, Ульяновске и Казани. Несколько псов, требующих особого ухода, активисты «Help» оставили на передержке в Тольятти, сообщает СОВА.

На данный момент в скандальной квартире все еще остаются 17 собак, но их уже готов принять приют «Ника». Благодаря отзывчивости зоозащитников из разных российских городов, почти всех собак удалось освободить всего за сутки.

Ранее ФАН сообщал о том, как зоозащитники в Волгоградской области пришли на помощь паре тяжелораненых лебедей. Птицы неудачно приземлились на покрытое льдом озеро и получили тяжелые травмы. Самку спасти не удалось, а самец проходит курс лечения и скоро вернется в дикую природу.