Бывший советник Рейгана Масси получила российский паспорт

Москва, 24 января. Экс-советник по СССР бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси стала обладательницей паспорта гражданина России. Она получила его 24 января.

Документ ей вручил помощник президента России Юрий Ушаков. Церемония прошла в здании администрации главы государства на Старой площади.

Сюзанна Масси поблагодарила Ушакова, с которым поддерживала контакты с 1998 по 2008 годы, когда он работал послом России в США. Она добавила, что он был «успешным и популярным».

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — добавила бывший советник Рейгана.

Гражданство Масси получила еще в декабре. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.