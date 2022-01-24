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Бывший советник Рейгана Масси получила российский паспорт

  /   Обновлено: 24 января 2022 13:09
Политика
Бывший советник Рейгана Масси получила российский паспорт
Prt Scr youtube.com  /  Regis Tremblay

Москва, 24 января. Экс-советник по СССР бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси стала обладательницей паспорта гражданина России. Она получила его 24 января.

Документ ей вручил помощник президента России Юрий Ушаков. Церемония прошла в здании администрации главы государства на Старой площади.

Сюзанна Масси поблагодарила Ушакова, с которым поддерживала контакты с 1998 по 2008 годы, когда он работал послом России в США. Она добавила, что он был «успешным и популярным».

«Для меня было важно получить гражданство РФ, чтобы продолжить работу над своей седьмой книгой о России», — добавила бывший советник Рейгана.

Гражданство Масси получила еще в декабре. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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