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Страны НАТО намерены увеличить военный контингент в Восточной Европе из-за Украины

Армия
Страны НАТО намерены увеличить военный контингент в Восточной Европе из-за Украины
facebook.com  /  NATO

Брюссель, 24 января. Североатлантический альянс заявил о планах по увеличению численности военного контингента в Восточной Европе из-за «ситуации вокруг Украины».

В сообщении руководства НАТО было указано, что Альянс пошел на этот шаг из-за ситуации вокруг Украины, якобы спровоцированной «присутствием ВС РФ на границе». Возможность расширения военного присутствия в Восточной Европе рассматривают в США, Испании, Нидерландах и Дании.

Москва неоднократно опровергала сообщения о наращивании сил близ украинской границы, как и абсурдные заявления о подготовке ВС РФ к «вторжению» в соседнюю страну.

При этом генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась назвал инициативу НАТО сомнительной и отметил, что она не способствует укреплению безопасности.

Британия пока не торопится с заявлениями, но пригрозила России новыми санкциями в случае «агрессивных действий» против Украины, передает телеканал «360».

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