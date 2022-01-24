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Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом

Шоу-бизнес
Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 24 января. Экс-участница «Дома-2», телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что у нее были сложности в отношениях с экс-возлюбленным — бизнесменом Александром Смерфитом. Поведение российской знаменитости иногда провоцировало его на жесткие действия.

Боня порассуждала о причинах конфликтов в парах и пояснила, что иногда люди просто не умеют разговаривать. По словам звезды телестройки, она тоже не сразу научилась обсуждать проблемы.

Когда телеведущая встретила Смерфита, ставшего впоследствии отцом ее дочери, они переехали жить в Европу. При этом в случаях, когда ей что-то не нравилось, знаменитость предпочитала не говорить об этом, а молчать по несколько дней. На этой почве у Бони и ее экс-возлюбленного случались конфликты.

«Он уже знал по взгляду или по интонации голоса, что что-то не так. Он говорил: «Вот мы сейчас с тобой из ванной не выйдем, пока ты мне не скажешь что». Меня ломало, меня бесило, мне не нравилось, но я научилась разговаривать», — поделилась блогер в эфире YouTube-канала «Детали».

Благодаря этим ссорам знаменитость получила хороший урок. Телеведущая, по ее словам, осознала, что сила заключается в умении проговорить свои претензии, передает портал Teleprogramma.pro.

Ранее дочь Виктории Бони от Александра Смерфита дала совет женщинам, которые пережили расставание. Девочка предложила попавшим в подобную ситуацию заставить экс-возлюбленного ревновать.

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Все новости / Шоу-бизнес / Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
смерфит боня знаменитости
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