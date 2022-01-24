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Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине

Политика
Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине
pixabay.com

Москва, 24 января. Соединенные Штаты и другие западные страны лукавят, когда заявляют о планах по эвакуации своих дипломатов и их семей с Украины. Об этом заявил политолог Ростислав Ищенко.

Представители США и Великобритании до этого сообщили, что страны запустили процедуру по эвакуации дипломатов из-за эскалации ситуации вокруг Украины.

По словам эксперта, Запад действительно может пойти на подобные меры, однако сейчас такие заявления являются банальным блефом, который направлен против Москвы. Так США пытаются повысить ставки перед очередными переговорами с Россией новостями о массовом бегстве дипломатов.

Политолог подчеркнул, что Вашингтон лукавит, говоря об эвакуации дипломатических представителей. Скорее всего речь идет об обыкновенной ротации. Американская администрация просто приукрасила планы США по смене сотрудников посольства в Киеве.

Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Вполне вероятно, что проводится обычная ротация кадров. А все заявления "той стороны" — не более чем желание попугать Россию в нынешний непростой период трудных переговоров», — сказал Ищенко в интервью «Свободной прессе».

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что ЕС выяснит у госсекретаря США Энтони Блинкена причину отзыва американских дипломатов с Украины.

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украина сша посольство ищенко
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