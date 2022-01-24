Член СПЧ Каляпин жестко отреагировал на обвинения в терроризме со стороны Кадырова

Москва, 24 января. Глава Чечни Рамзан Кадыров нередко делает эмоциональные заявления и называет всех несогласных с его точкой зрения «террористами». Такое мнение высказал член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин.

Поводом для жесткого высказывания правозащитника стала ситуация вокруг семьи бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева. Комментируя произошедшее, Кадыров обвинил в провокациях члена СПЧ Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, назвал их террористами, а также призвал правоохранительные органы обратить внимание на их деятельность. По мнению правозащитника, чеченский лидер нередко ведет себя эмоционально, а называние всех несогласных «террористами» уже вошло для него в привычку.

«К сожалению, так сложилась ситуация, что он ни разу за свои эмоциональные и не очень обдуманные высказывания не привлекался к ответственности. Ему за это ничего не бывает, его никто не ругает, потому что его некому ругать, кроме президента. Каждого, кто смеет не согласиться, он обзывает террористом, это его любимая привычка», — считает Игорь Каляпин.

Ранее Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале жестко высказался в отношении бывшего судьи чеченского верховного суда Сайди Янгулбаева. По мнению главы республики, судья является «воплощением предательства».