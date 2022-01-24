Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 14:39
14:38
Общество
Вакцинация подростков от COVID-19 началась в Краснодарском крае
14:32
Общество
Онлайн-кинотеатр Okko показал тизер финального сезона сериала «Чикатило»
14:31
Происшествия
Тверской минздрав: видео с «ожившим» в морге мужчиной является фейком
14:31
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич рассказала о конфликтах со Светланой Пермяковой на шоу «Звезды в Африке»
14:31
Общество
Минздрав России разрешил проведение клинических испытаний детской вакцины от COVID-19
14:30
Экономика
Самую дорогую комнату в центре Москвы выставили на продажу за 15 млн рублей
14:26
Общество
Певец The Weeknd занял первое место среди самых популярных артистов на Spotify
14:25
Политика
Глава ЕК фон дер Ляйен анонсировала новую программу макрофинансовой поддержки Украины
14:24
Происшествия
Саратовский полицейский насмерть задохнулся выхлопными газами в своей машине
14:24
Весь мир
Парламент Ливии с 25 января начнет принимать заявки кандидатов в премьер-министры
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины

Политика
Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины
Федеральное агентство новостей

Киев, 24 января. Украина на протяжении последних лет открыто называет своим главным врагом Россию, обвиняя ее в агрессии. Однако в действительности у Незалежной есть не менее опасный противник, который при этом формально считается страной-партнером. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Николай Азаров.

Экс-глава правительства уверен, что реальным врагом Украины, на самом деле, является Польша. Несмотря на соседство и формальное сотрудничество, Варшава хотела бы разрушить соседнее государство.

«Польша — это стратегический противник Украины. Я это всегда понимал. Они до сих пор рисуют у себя своими так называемые Восточные кресы, потому что спят и видят, как бы развалить Украину», — заявил Азаров в эфире канала «Первый независимый».

Экс-премьер подчеркивает, что Польша поддерживает Украину только на словах, но в реальности у стран практически нет успешных совместных проектов, которые могли бы способствовать развитию экономики Незалежной. Более того, даже гуманитарную помощь в первую очередь Киев оказывал Варшаве, а не наоборот.

Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины
Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Да, сейчас они лицемерно рассказывают о том, что они нас поддерживают. Но в чем поляки нас поддержали, расскажите мне? Есть хоть один серьезный польский проект, например, стоимостью в миллиард долларов, который бы они основали, в который вложились на Украине? Ни одного нет. Чем поляки нам помогли? Я не могу вспомнить ни одного примера, ни одного случая. Это мы им помогали. Например, когда их затопило, мы поставили им насосы грязевые и большое количество других товаров», — объяснил политик.

Азаров уверен, что власти Польши хоть формально и поддерживают партнерские отношения с Украиной, в реальности предпринимают довольно серьезные шаги к тому, чтобы способствовать ее распаду. В первую очередь, польские политики активно работают с украинским населением. Многие граждане Незалежной уже имеют Карту поляка. Более того, Варшава способствует тому, чтобы как можно больше украинцев переезжали работать в Польшу.

«Они оттягивают нашу рабочую силу практически задарма. Примерно 3,5 миллиона человек работают у них на плантациях и на прочих низкооплачиваемых работах, замещают тех поляков, которые унитазы чинят во Франции или Англии. Они оставляют без рабочих нашу промышленность», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Известный политический аналитик, журналист Владимир Кацман ранее раскрыл, каким образом Соединенные Штаты окончательно взяли Украину «на крючок».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Экс-премьер Азаров раскрыл, какая страна-партнер является реальным врагом Украины
украина польша азаров
Комментировать