Киев, 24 января. Украина на протяжении последних лет открыто называет своим главным врагом Россию, обвиняя ее в агрессии. Однако в действительности у Незалежной есть не менее опасный противник, который при этом формально считается страной-партнером. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Николай Азаров.

Экс-глава правительства уверен, что реальным врагом Украины, на самом деле, является Польша. Несмотря на соседство и формальное сотрудничество, Варшава хотела бы разрушить соседнее государство.

«Польша — это стратегический противник Украины. Я это всегда понимал. Они до сих пор рисуют у себя своими так называемые Восточные кресы, потому что спят и видят, как бы развалить Украину», — заявил Азаров в эфире канала «Первый независимый».

Экс-премьер подчеркивает, что Польша поддерживает Украину только на словах, но в реальности у стран практически нет успешных совместных проектов, которые могли бы способствовать развитию экономики Незалежной. Более того, даже гуманитарную помощь в первую очередь Киев оказывал Варшаве, а не наоборот.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

«Да, сейчас они лицемерно рассказывают о том, что они нас поддерживают. Но в чем поляки нас поддержали, расскажите мне? Есть хоть один серьезный польский проект, например, стоимостью в миллиард долларов, который бы они основали, в который вложились на Украине? Ни одного нет. Чем поляки нам помогли? Я не могу вспомнить ни одного примера, ни одного случая. Это мы им помогали. Например, когда их затопило, мы поставили им насосы грязевые и большое количество других товаров», — объяснил политик.

Азаров уверен, что власти Польши хоть формально и поддерживают партнерские отношения с Украиной, в реальности предпринимают довольно серьезные шаги к тому, чтобы способствовать ее распаду. В первую очередь, польские политики активно работают с украинским населением. Многие граждане Незалежной уже имеют Карту поляка. Более того, Варшава способствует тому, чтобы как можно больше украинцев переезжали работать в Польшу.

«Они оттягивают нашу рабочую силу практически задарма. Примерно 3,5 миллиона человек работают у них на плантациях и на прочих низкооплачиваемых работах, замещают тех поляков, которые унитазы чинят во Франции или Англии. Они оставляют без рабочих нашу промышленность», — подчеркнул бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Известный политический аналитик, журналист Владимир Кацман ранее раскрыл, каким образом Соединенные Штаты окончательно взяли Украину «на крючок».