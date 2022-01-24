Лукашенко заявил о попытках США подтолкнуть Белоруссию к войне

Минск, 24 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил о нежелании его страны «ввязываться в войну», однако к ней республику подталкивают страны Евросоюза и США.

По словам Лукашенко, американская сторона пытается действовать опосредовано — «руками поляков и латышей». Белоруссия раньше выступала в роли «донора безопасности» для региона, но сейчас ее пытаются выставить агрессором, отметил президент.

«Зачем вы нас в 2020 году толкаете и делаете агрессорами? По их терминологии. Зачем это надо было? А сегодня они нам угрожают», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Ранее Лукашенко заявил, что если НАТО разместит ядерное оружие у белорусских границ, то в Белоруссии появятся российские ракеты. Предупреждение белорусского лидера возымело эффект.

Российская сторона в свою очередь пристально следит за наращиванием сил Североатлантического альянса у границ Белоруссии и не оставит действия НАТО без внимания, о чем сообщает телеканал «360».