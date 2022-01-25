Автоэксперт Солдунов: Рост цен на автомобили связан с дефицитом достойных моделей

Председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов в разговоре с ФАН предположил, как вырастет спрос на автомобили в 2022 году. Собеседник посоветовал автолюбителям присмотреться к машинам отечественного автопрома, прежде чем спланировать покупку иномарки из салона.

«Вся тенденция сводится к тому, что дилеры поднимают стоимость на автомобили. Мы это видим по прайсу фирм, которые выпускают авто, они уже успели поднять цены. Наверно, это связано с определенным дефицитом, с пандемией и нестабильными экономическими связями. По поводу прогноза, не хотелось бы быть астрологом. Но все факторы говорят о предпосылках повышения цен на автомобили. К сожалению, это так», — сообщает Солдунов.

Эксперт отмечает, что в бюджетном сегменте резкого ценового скачка не ожидается. По его мнению, если автомобильный рынок России наполнится отечественными автомобилями, то проблемы с покупкой уйдут на второй план. Валерий Солдунов уверен, что спрос на хорошие подержанные автомобили продолжится и в 2022 году: цена на них сильно выросла за последние полгода.

«Многие модели подорожали если не в два раза, то на 30% как минимум. В среднем ценовом сегменте хороших предложений все меньше и меньше. Однако в то же время спрос на люксовые иномарки возрос в городах-миллионниках. Там это — востребованная позиция», — подытожил собеседник.

Ранее ФАН писал, что Минпромторг РФ ждет снижения темпов роста цен на авто. Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров.