Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 13:10
13:09
Общество
ВОЗ заявила, что комплексные меры помогут победить пандемию уже в 2022 году
13:09
Происшествия
Участники террористической организации «Хизб ут-Тахрир» получили от 11 до 18 лет колонии
13:09
Политика
Бывший советник Рейгана Масси получила российский паспорт
13:08
Армия
Страны НАТО намерены увеличить военный контингент в Восточной Европе из-за Украины
13:08
Экономика
Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о региональной прибавке к пенсии
13:03
Шоу-бизнес
Боня рассказала о конфликтах с Александром Смерфитом
13:03
Политика
Политолог Ищенко: США «приукрасили» планы по смене сотрудников посольства на Украине
13:00
Общество
Археологи обнаружили руины мечети XII века при раскопках в иракском Мосуле
12:59
Общество
Петербургские спасатели десять раз за сутки тушили горящий мусор
12:58
Общество
Оперштаб России сообщил о 5970 госпитализациях с COVID-19 за сутки
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Дети успели спастись из горящего дома в Хакасии

Происшествия
Дети успели спастись из горящего дома в Хакасии
ГУ МЧС России по Вологодской области  / 

Абакан, 24 января. В выходные дни в Хакасии сотрудникам регионального МЧС пришлось тушить сразу 13 пожаров.

По данным пресс-службы МЧС России по Хакасии, самый крупный и опасный пожар произошел глубокой ночью в селе Очуры, где загорелся двухквартирный жилой дом. Когда к месту ЧП прибыли пожарные, весь дом, включая крышу, уже был объят пламенем. Еще до прибытия спасателей дом успели покинуть 9 человек, в том числе 4 ребенка. Предположительно причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщает «Хакасия».

Еще один крупный пожар случился ранним утром в воскресенье в Боградском районе в гараже частного крестьянско-фермерского хозяйства. Отмечается, что гараж сгорел вместе с находившимся в нем трактором. Кроме этого, пожарные за выходные дни выезжали на тушение еще 11 возгораний разной степени сложности.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Мордовии за ночь сгорели жилой дом в селе Парадеево в Ичалковском районе и баня в деревне Старая Чекаевка Лямбирского района. Так как сигналы о возгорании поступили поздно, оба строения спасти не удалось. В результате инцидентов никто не пострадал.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Дети успели спастись из горящего дома в Хакасии
пожар мчс тушение
Комментировать