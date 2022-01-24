Дети успели спастись из горящего дома в Хакасии

Абакан, 24 января. В выходные дни в Хакасии сотрудникам регионального МЧС пришлось тушить сразу 13 пожаров.

По данным пресс-службы МЧС России по Хакасии, самый крупный и опасный пожар произошел глубокой ночью в селе Очуры, где загорелся двухквартирный жилой дом. Когда к месту ЧП прибыли пожарные, весь дом, включая крышу, уже был объят пламенем. Еще до прибытия спасателей дом успели покинуть 9 человек, в том числе 4 ребенка. Предположительно причиной пожара стало замыкание электропроводки, сообщает «Хакасия».

Еще один крупный пожар случился ранним утром в воскресенье в Боградском районе в гараже частного крестьянско-фермерского хозяйства. Отмечается, что гараж сгорел вместе с находившимся в нем трактором. Кроме этого, пожарные за выходные дни выезжали на тушение еще 11 возгораний разной степени сложности.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Мордовии за ночь сгорели жилой дом в селе Парадеево в Ичалковском районе и баня в деревне Старая Чекаевка Лямбирского района. Так как сигналы о возгорании поступили поздно, оба строения спасти не удалось. В результате инцидентов никто не пострадал.