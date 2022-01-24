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Армия Сомали предотвратила теракт «Аш-Шабаб» в центральной части страны

  /   Обновлено: 24 января 2022 12:38
Весь мир
Армия Сомали предотвратила теракт «Аш-Шабаб» в центральной части страны
wikipedia.org  /  TSGT PERRY HEIMER/Общественное достояние

Могадишо, 24 января. Вооруженные силы Сомали предотвратили взрыв заминированного автомобиля и ликвидировали шестерых членов движения «Аш-Шабаб», связанного с запрещенной в РФ организацией «Аль-Каида»1. Об этом заявил в воскресенье начальник штаба армии Одове Юсуф Раге.

По его словам, инцидент произошел в ходе операции по обеспечению безопасности в штате Галмудуг, расположенного в центральной части восточноафриканской страны. Накануне террористы намеревались осуществить атаку на военную базу в городе Гуриэль. После получения информации о нахождении злоумышленников военные предприняли меры по пресечению их планов.

Раге заявил, что подразделения армии провели операцию в поселке Туфхияли, где боевики готовили взрывчатку. Действия силовиков привели к срыву нападения террористов и гибели шестерых членов «Аш-Шабаб».

Армия Сомали предотвратила теракт «Аш-Шабаб» в центральной части страны
twitter.com / @HusseinM12

Начальник штаба добавил, что среди погибших опознан Давуд Ибрагим, представитель движения в городе Гуриэль. Военные конфисковали оружие и транспортное средство.

Сомали на протяжении нескольких лет ведет войну против боевиков группировки «Аш-Шабаб», основанной в начале 2004 года. Недавно террористы возобновили деятельность на фоне операций вооруженных сил по зачистке центральных и южных регионов страны.

На прошлой неделе смертник активировал взрывное устройство в столичном чайном магазине. В результате теракта по меньшей мере четыре человека погибли.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сомали аш-шабаб
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